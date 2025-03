Will Hardy pousse un gros coup de gueule contre les jeunes du Jazz

Ce n’est un secret pour personne, encore moins pour la NBA, que le Jazz n’a pas envie de gagner des matches ces derniers temps, mais préfère plutôt en perdre, en perdre beaucoup même pour obtenir un haut choix de Draft. Will Hardy participe grandement à cette tactique, avec des rotations qu’il ne ferait pas en temps normal.

Le coach d’Utah ne va donc pas se plaindre après chaque revers. Néanmoins, perdre n’est pas une excuse pour faire n’importe quoi non plus. Et la seconde période face aux Grizzlies, perdue 76-38, fut tellement mauvaise que le technicien a élevé la voix et longuement pris la parole en conférence de presse.

« La deuxième mi-temps fut méconnaissable dans presque tous les domaines. Il y a des moments où l’entêtement, c’est sympa, et d’autres où s’entêter, c’est gênant. Chaque personne doit se regarder dans le miroir, un moment donné, pour comprendre ce qu’on lui demande et essayer de le faire au mieux de ses capacités, au niveau d’intensité le plus élevé possible », résume Will Hardy. « Cette seconde période fut décevante et ne représente pas ce qu’on veut être. Il y a peu de moments où j’ai été déçu de ce groupe et là, je le suis. »

Le Jazz a compté jusqu’à 14 points d’avance en première période face à une équipe de Memphis privée de Ja Morant. En début de seconde période, Jaren Jackson Jr, touché au visage, doit quitter ses coéquipiers et ne rejouera pas.

Les conditions étaient donc réunies pour gagner ce match, ou au moins ne pas le perdre de 37 points, en encaissant 140 points, ni proposer un tel basket…

« Je sais qu’un match ou une mi-temps ne devraient pas provoquer une telle réaction, mais on met du temps et de l’énergie là-dedans et c’est décevant quand on a l’impression que les gens ne s’investissent pas et ne comprennent pas l’opportunité qui leur est offerte. On a joué comme une équipe pendant une mi-temps puis ça a ressemblé à un match d’entraînement, avec des joueurs qui ont découvert leurs coéquipiers dix secondes avant », poursuit-il. « On fait partie d’une équipe, il ne s’agit pas que de soi. Dès qu’on voit les choses comme ça, alors ça tourne mal et ça devient contagieux. Une personne fait ça, puis une seconde, quand une autre se plaint. Dès lors, l’énergie diminue, l’intensité et la communication sont jetées par la fenêtre. Ça se termine avec chacun qui pointe du doigt les autres. »

Will Hardy a pris l’exemple de joueurs qui ont su saisir ces opportunités, ces matches de fin de saison sans intérêts pour une équipe en plein « tanking », pour briller, contrairement à ceux qui ont manqué cette occasion en or de se montrer et qui aimeraient aujourd’hui revenir en arrière.

« Il ne faut pas prendre cela pour acquis. La NBA ne s’arrête pour personne et notre programme non plus », prévient le technicien. « Il faut d’abord se responsabiliser soi-même. Tous les membres de l’équipe doivent comprendre qu’il ne faut pas prendre les opportunités à la légère et que beaucoup de nos jeunes joueurs ont de la chance de participer à des matches, de porter le maillot du Jazz et de se montrer. En fin de compte, on doit tous répondre de nos performances. »