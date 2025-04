À Denver, une victoire bonus pour Chris Paul

Malgré 30 bons centimètres d’écart, il n’a pas hésité à aller batailler au rebond. Chris Paul a quasiment grimpé au-dessus de DeAndre Jordan pour récupérer le ballon après le tir manqué de Russell Westbrook. Le pivot des Nuggets a été sanctionné pour une faute sur le meneur des Spurs.

« Le voilà, à 40 ans, toujours en train d’essayer d’y aller, de sauter et de récupérer ce rebond. Je ne sais pas ce qu’il pensait, mais il voulait gagner, alors il a mis son corps en jeu », salue Harrison Barnes qui, avec ses 20 points, a joué un rôle important dans la victoire de San Antonio dans le Colorado.

« CP3 » ne s’est pas seulement fait remarquer par cette bataille remportée avec son ancien coéquipier aux Clippers. Avec ses 17 points, 8 passes et 5 rebonds, le meneur a surtout été décisif dans le quatrième quart-temps.

Ses deux paniers primés à environ 7 minutes de la fin ont ainsi permis de faire basculer l’avance en faveur des visiteurs. Un écart de deux possessions sur lequel les Nuggets ne parviendront pas à revenir. Le meneur de jeu était-il motivé de briller à Denver ?

Le cap des 32 victoires

« C’est toujours sympa de jouer contre ces gars-là. DJ et Russ (Westbrook) sont vraiment comme mes frères. On est dans cette ligue depuis tellement longtemps. Il y a beaucoup de gars avec qui tu te retrouves en tant que coéquipiers ou adversaires, mais ces deux-là, je suis vraiment très proche d’eux. Et Michael Malone aussi. On est vraiment proches », livre le vétéran de 39 ans.

Un lien avec le coach des Nuggets qui remonte à leur passage commun à la Nouvelle-Orléans, en 2010/11, où Mike Malone était passé comme assistant coach de Monty Williams.

« Chris est un futur Hall of Famer. Il ne faut jamais sous-estimer un Hall of Famer et un gars qui se bat comme Chris le fait. C’est l’un des meilleurs compétiteurs et leaders avec qui j’ai jamais travaillé », salue le coach.

Au-delà de ces retrouvailles, ce match avait une importance pécuniaire pour Chris Paul. Cette victoire était la 32e de la saison pour les Spurs. Chris Paul dispose d’une galaxie de primes dans son contrat, y compris une prime de 262 000 dollars si les Spurs remportaient 32 matchs ou plus, soit 10 succès de plus par rapport à l’an dernier. Quota atteint !

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 20 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 21 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ 22 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ 23 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ 24 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ 25 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ 26 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ 27 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ 28 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ 29 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ 30 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 31 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 32 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 33 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ 34 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ 35 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ 36 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 37 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 38 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 39 71 28 42.5 38.3 94.0 0.4 3.2 3.6 7.7 1.8 1.3 1.5 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.