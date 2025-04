Au tour de Tyrese Maxey de rejoindre le grand frigo des Sixers

L’issue de la saison de Tyrese Maxey ne faisait guère de doute. Et d’après ESPN, l’officialisation de la fin de campagne du meneur de 24 ans, touché à un tendon du doigt depuis le 3 mars, est imminente.

Depuis un mois, le MIP de la saison dernière a ainsi tenté de revenir via de la rééducation, mais la gêne est toujours là et va nécessiter un traitement plus approfondi.

Mais au regard de l’intérêt de la fin de saison des Sixers, d’ores et déjà éliminés de la course au play-in, on imaginait mal Philadelphie relancer son meneur sur les six derniers matchs de saison régulière. Surtout que Philly a tout intérêt à finir le plus bas possible pour conserver son choix de Draft protégé 1-6.

C’est le dernier acte d’une saison cauchemardesque pour la franchise de Pennsylvanie après l’annonce des forfaits de Joel Embiid puis Paul George, les deux autres leaders de l’équipe, sans oublier ceux du rookie Jared McCain, l’un des seuls petits rayons de soleil de cet exercice 2024/25 avec le retour en NBA de Guerschon Yabusele.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 20 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 20 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 21 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 ☆ 22 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 23 52 38 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.