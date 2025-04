Comme les Bucks, les Knicks espèrent mettre les compteurs à zéro en playoffs

Malgré le retour de Karl-Anthony Towns et une première mi-temps intéressante, les Knicks ont fini par céder face aux Cavaliers, en étant largement dominés après la pause. « C’est une bonne équipe, qui n’est pas la meilleure de l’Est par hasard », lance Josh Hart, qui a aussi souligné les absences de Jalen Brunson, Miles McBride et Cam Payne.

Les Knicks n’avaient pas leur effectif au complet pour lutter mais ce revers de début avril ne peut pas faire oublier les difficultés constantes de New York face aux grosses écuries. Le bilan face aux trois meilleures équipes de la ligue, Oklahoma City, Cleveland et Boston ? Huit matches, huit défaites…

« Ce sont des grosses équipes qui ont en général des bilans comme ça face aux autres équipes. Il faut jouer vraiment bien pour les battre et on le sait », réagit Tom Thibodeau. « Il faut aussi regarder les autres facteurs, on est en back-to-back et ils ont eu deux jours de repos. On est capable de battre n’importe quelle équipe et aussi de perdre contre n’importe qui. »

Battre n’importe quelle équipe, ce n’est pas le cas pour l’instant. Comme le coach des Knicks le dit, ses troupes ne sont pas les seules à éprouver des difficultés face à de telles montagnes. Les Bucks peuvent en témoigner, souffrant des mêmes maux. Pour se rassurer, Giannis Antetokounmpo estimait que les playoffs auraient une autre vérité que la saison régulière.

Karl-Anthony Towns a le même discours. « On sera à 0-0 quand on arrivera en playoffs », dit l’intérieur. « Rien ne devrait ruiner notre confiance, ni pousser cette équipe à penser autrement qu’être extrêmement confiante dans le travail qu’elle a accompli. »