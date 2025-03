Giannis Antetokounmpo : « On aura deux mois pour changer nos vies »

En s’inclinant à nouveau contre New York, les Bucks n’ont pas réussi à inverser la tendance lourde qui jalonne leur saison : ils sont incapables de battre les meilleures équipes, et notamment le trio de tête de la conférence Est. Giannis Antetokounmpo et sa bande ont perdu quatre fois face aux Cavaliers et trois fois face aux Celtics et aux Knicks. Pour un bilan total qui fait mal, très mal : 0 victoire – 10 défaites !

Avec 30 points, 9 rebonds et 7 passes, le Grec n’a pas ménagé ses efforts. Mais les Bucks, privés de Damian Lillard et Bobby Portis Jr, ont encore craqué.

« On doit continuer de regarder les images des rencontres, d’être soudé et d’essayer de trouver un moyen de gagner les matches », repète Giannis. « On a parfois bien joué, en revenant dans le match, à quatre ou six points. C’était bien, mais pas suffisant. Ils étaient plus physiques, ont fait plus d’efforts que nous et sont une meilleure équipe, c’est aussi simple que ça. »

La saison a sa vérité, les playoffs aussi

Le problème, c’est qu’avec ce bilan face au Top 3 de l’Est, et avec la sixième place actuellement de Milwaukee, on pourrait se diriger vers un premier tour contre New York…

« Si on les croise en playoffs, ou peu importe qui d’autre, on devra être l’équipe la plus dure, la plus physique. On devra l’être, c’est notre seule chance d’être bon », prévient le double MVP de la saison régulière.

Existe-t-il des motifs d’espoir pour les Bucks, qui devront sans doute finir la saison sans Damian Lillard, touché par une thrombose veineuse ? Peuvent-ils renverser la vapeur en avril, alors qu’ils n’ont pas su gagner un match, un seul match, dans ces conditions depuis octobre ? Oui, répond le Grec, qui a déjà été de l’autre côté du miroir.

« Ces six dernières saisons, j’ai été dans la meilleure équipe de l’Est et de la ligue à trois reprises », rappelle-t-il en référence aux saisons 2019, 2020 et 2023. « J’ai été deux fois troisième je crois et une fois quatrième. Ça n’importe pas vraiment beaucoup. J’ai joué contre Toronto en finale de conférence en 2019 et en saison régulière, on avait gagné 3 ou 4-0 (3-1 en réalité). Puis, on était premier de l’Est et on a perdu contre Miami, qui était 8e et qui a été en Finals ensuite (en 2023). Au fond, il reste neuf matches de saison régulière et ensuite on aura deux mois pour changer nos vies. C’est tout. On doit rester concentré pendant deux mois, être en bonne santé et se battre. On doit uniquement penser à ça. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 18 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 19 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 20 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ 21 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ 22 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ 23 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ 24 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ 26 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ 26 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ 27 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ 28 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ 29 59 34 60.0 19.1 60.2 2.3 9.7 12.0 5.9 2.4 0.8 3.2 1.2 30.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.