Le retour de Giannis Antetokounmpo ne change rien, et les Bucks subissent cette nuit un 3e revers de suite. C’est à domicile, face aux Knicks, possibles futurs adversaires au premier tour puisque les deux formations sont classées 3e et 6e de la conférence Est.

Privés de ses meneurs de jeu, les Knicks s’appuient sur Delon Wright pour débuter la rencontre, et l’ancien arrière du Heat et des Raptors, mais aussi des Bucks, se met tout de suite en évidence face à ses anciens coéquipiers. Après un bon passage de Kyle Kuzma, c’est lui qui lance un 13-2 avec une superbe défense sur une contre-attaque des Bucks, et les Knicks s’échappent (15-8). Towns déjà touché par les fautes, Mitchell Robinson effectue une rentrée précoce, et son activité fait du bien. Malgré un nouveau bon passage de Kuzma, les Knicks restent devant (25-19).

Doublure de Wright, Tyler Kolek se met à son tour en évidence, et son adresse à 3-points et sa vista permettent aux Knicks de faire le break (45-30). Son entente avec Mikal Bridges fait la différence, et l’ancien ailier des Nets plante 16 points dans ce quart-temps ! Côté Bucks, la défense n’y est pas du tout, et ce sont les seconds couteaux, comme Taurean Prince, Ryan Rollins et Gary Trent Jr, qui limitent la casse. À la pause, grâce au 3-points au buzzer de Rollins, les Bucks sont revenus à -11 (60-49).

OG Anunoby finit le boulot

Toujours aussi chaud, Mikal Bridges lance les hostilités au retour des vestiaires. Mais la belle machine des Knicks perd en fluidité. Cela défend mieux côté Bucks, à l’image des deux contres de Brook Lopez sur Karl-Anthony Towns. Résultat, les Bucks comblent leur écart pour revenir à deux unités (67-65) grâce à Kuzma. Moment choisi par Josh Hart pour faire parler son côté « couteau-suisse ».

On le voit partout, et l’autre mauvaise nouvelle, côté Bucks, c’est la 5e faute de Giannis. A l’entame du dernier quart-temps, et malgré une adresse catastrophique à 3-points, les Knicks ont repris un peu d’air (81-73).

C’est OG Anunoby qui stoppe leur disette de loin, et l’ailier va survoler le dernier quart-temps. Lui aussi profite des caviars de Tyler Kolek pour creuser l’écart (90-77), et le rookie se permet même d’aller défier Giannis avec un joli lay-up par-dessus les grands bras du « Greek Freak ». Un panier qui donne 19 points d’avance aux Knicks (101-82). Malgré les 3-points de Gary Trent Jr, les Bucks resteront à distance, et c’est Bridges, à 3-points, qui tue tout suspense pour une victoire finale de neuf points (116-107).

Troisième victoire en trois matchs pour les Knicks face aux Bucks cette saison, et donc un « sweep » réussi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le point au classement. L’espoir de décrocher l’avantage du terrain au premier tour se réduit pour les Bucks, 6e avec trois victoires de retard sur les Pacers, 4e. En revanche, les Knicks restent solidement accrochés à la 3e place avec une 46e victoire.

– Anunoby scoreur. Pour la 5e fois de la saison, OG Anunoby atteint la barre des 30 points et c’est une première pour lui en carrière. Dans l’ombre de Jalen Brunson et de Karl-Anthony Towns, l’ancien ailier des Raptors est de plus en plus régulier puisqu’il a atteint la barre des 20 points à 11 reprises lors des 15 derniers matches.

– Trop de gâchis à Milwaukee. Les Knicks ont largement profité des erreurs des Bucks, que ce soit au rebond offensif avec 15 points inscrits sur des « secondes chances » mais aussi sur des balles perdues avec 26 points marqués sur les 16 pertes de balles de Milwaukee.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.