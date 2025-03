Kevin Porter Jr. a assuré le relais derrière Giannis Antetokounmpo

Damian Lillard ou Bobby Portis absents, Giannis Antetokounmpo sur le banc pour se reposer : qui allait prendre la direction de l’attaque des Bucks dans les premières minutes de ce quatrième quart-temps indécis à Sacramento ? Réponse : Kevin Porter Jr.

Un tir au niveau de la ligne des lancers après avoir « crossé » Jonas Valanciunas, une bonne coupe en « backdoor » pour aller dunker sur un service de Kyle Kuzma, un panier primé en ayant encore créé l’écart devant le pivot d’en face et un nouveau tir à mi-distance en sortie de dribble.

Ses 9 points dans les six premières minutes de la période ont non seulement permis au Grec de souffler, mais également à Milwaukee de reprendre une courte avance au score, avant de finir par s’imposer de deux possessions. « ‘Scoot’ a été énorme. Ses points, sa défense… Il nous permet d’avoir un autre porteur de ballon, qui peut aller dans la raquette et faire le jeu », salue Doc Rivers.

Ce dernier aime aussi l’associer avec Giannis pour générer des tirs ouverts pour les shooteurs, grâce à leurs qualités pour attaquer le cercle. « C’est terrible pour nous », résume le coach dont le remplaçant a fini avec 18 points (8/10 aux tirs) et 6 passes, effaçant ses deux dernières contre-performances (2.5 points moyenne à 22% aux tirs).

Habitué à la pression

Le joker offensif de l’équipe dit s’être nourri de l’intensité du troisième quart-temps de feu signé par son leader. « Son énergie, lui en tant que leader, repartir fort nous a clairement remontés et a élevé l’énergie sur le banc, nous préparant à passer à la vitesse supérieure quand il serait prêt à se reposer », analyse Porter.

Le joueur de 24 ans ajoute : « On sait qu’en tant que joueurs de banc, on doit y aller et être prêts, surtout quand l’énergie est comme ça et qu’elle est contagieuse. On ne peut pas laisser ça ralentir, on doit garder le pied sur l’accélérateur. » Mission accomplie pour le 30e choix de la Draft 2019, habitué par le passé à avoir de plus importantes responsabilités offensives, avec les Rockets surtout.

« J’ai eu le luxe d’avoir été la première option d’une équipe par le passé. Donc je me nourris de cette pression. Mes gars me font confiance pour faire le jeu et être moi-même, et moi je leur fais confiance pour qu’ils rentrent leurs tirs. Il y a beaucoup de confiance dans cette équipe », termine-t-il.

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 * All Teams 64 19 44.1 30.3 73.4 0.5 3.0 3.5 3.2 1.5 1.0 1.8 0.2 9.5 2024-25 * LAC 45 20 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.6 1.0 1.9 0.2 9.3 2024-25 * MIL 19 17 50.0 47.2 87.5 0.2 3.1 3.3 3.1 1.5 1.1 1.7 0.1 9.8 Total 260 27 43.3 35.1 72.7 0.7 3.3 4.1 4.6 2.3 1.1 2.6 0.3 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.