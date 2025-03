Mieux vaut un Giannis Antetokounmpo agressif pour les Bucks

Il s’en est passé des choses dans l’esprit de Giannis Antetokounmpo au fil du match remporté à Sacramento. Après une première mi-temps compliquée (49-61) de son équipe, la superstar des Bucks a complètement revu son approche mentale, et le résultat a été plus que payant.

Auteur de 22 des 32 points inscrits par Milwaukee dans le troisième quart-temps, à 9/11 au tir, il a complètement changé le cours du match. Pour lui, l’ajustement a surtout été psychologique, lorsqu’il s’est décidé à hausser le ton au niveau de l’agressivité. Le résultat a été pour le moins impressionnant !

« Je vais être honnête avec vous, j’ai juste dit : ‘Fuck it, je dois être plus agressif’. Voilà ce que je me suis dit. Je ne l’ai dit à personne, mais dans mon esprit, vous voyez ? C’est à peu près tout », a-t-il déclaré. « Parfois quand tu joues au basket, tu vas avoir des moments comme ça, où tu envoies tout balader et tu te dis : ‘Je dois juste continuer comme ça à chaque possession, et essayer de prendre les meilleures décisions pour mon équipe’. »

Un raz-de-marée qui a emporté toute l’équipe

Après avoir égalisé à 80-80, le « Greek Freak » n’a pas relâché ses efforts, terminant son troisième quart-temps de mammouth par un dunk. A -3 à l’entame du dernier acte, le match n’était plus du tout le même et Milwaukee a su finir le job, ce même si Giannis Antetokounmpo n’a plus mis un panier dans le jeu. Il a en revanche été là pour trouver Gary Trent Jr. à 108-110 pour le 3-points de la gagne, avant d’inscrire le dernier point de son équipe, au lancer-franc, pour signer un précieux succès.

« Je trouve que Giannis a joué de la bonne façon », a souligné son coach, Doc Rivers. « Il n’a rien forcé. Il a fini près du cercle. Il a pris quelques « jumpshots », il en a mis un, puis deux. Il y en a eu un que je n’ai pas aimé, mais en dehors de ça, je n’ai pas le souvenir d’un tir qu’il a pris où j’ai pensé qu’il en faisait trop. C’est juste qu’il a pris le contrôle, c’est toute la différence ».

Giannis Antetokounmpo a également confié que c’est son attitude un poil trop attentiste en première mi-temps qui a débouché sur ce troisième quart-temps de feu. Parfois, prendre le temps de « laisser le jeu venir à soi », n’est pas forcément une bonne option. En étant plus agressif, il a fini par emporter tout le monde avec lui.

Et ce sont les autres qui ont fini fort dans le quatrième quart-temps, Kevin Porter Jr et Gary Trent en tête…

« Mon état d’esprit en débutant le deuxième quart-temps, où quand je rentre dans le quatrième est comme ça, et parfois, peut-être que ce n’est pas intelligent, mais j’essaie juste de laisser le jeu venir à moi. J’essaie de ne rien forcer, parce que lorsque je suis sur le banc, je vois comment le match se déroule, qui est en forme, qui est en train de scorer, et donc j’essaie de ne pas bouleverser ça. Mais parfois, ça n’est pas intelligent, parce que je suis en « mode attaque », de bonnes choses se produisent, la plupart du temps », a-t-il poursuivi. « Et donc, c’est ce que j’ai fait en deuxième quart-temps, et j’ai réalisé que ce n’était pas intelligent, ça n’aidait pas l’équipe. Parfois, être altruiste peut finir par te rendre individualiste. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais parfois, être altruiste, c’est aussi être perso, parce que tu ne fais pas ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. Dans le troisième quart-temps, j’ai essayé d’être plus agressif. Dans le quatrième aussi, et même si je n’ai pas eu autant de tirs que j’aurais voulu, les gars à côté ont mis de gros tirs ».

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 58 34 59.9 17.8 60.5 2.3 9.7 12.0 5.9 2.4 0.8 3.2 1.2 30.2 Total 850 33 55.0 28.4 69.3 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.