Malgré son genou, Jaylen Brown signe enfin un bon match

Cela fait un moment maintenant que Jaylen Brown est gêné par son genou droit. Il a manqué plusieurs rencontres récemment pour le soulager mais aussi affiché des performances assez décevantes (des prestations à 8, 9 ou 10 points) à cause de cela.

Puis, contre le Heat, il a inscrit 24 points à 50% de réussite au shoot dans la défaite des Celtics. Un bon match donc, malgré son genou, ce qui est une bonne nouvelle pour lui.

« J’avais des douleurs mais j’ai fait avec. J’ai essayé d’être agressif, d’apporter quelque chose à mon équipe. C’est quelque chose avec laquelle je dois composer, que je dois gérer », confie-t-il. « C’était un bon pas en avant. Je me suis rendu à l’évidence : je ne me sentirai pas comme d’habitude soir après soir, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de bonnes choses. Là, on a bien avancé. »

La barre des 65 matches va le priver de repos

Surtout, Jaylen Brown n’a plus vraiment de possibilité de rater des matches d’ici le 13 avril et la fin de la saison régulière. Pourquoi ? Parce qu’il a disputé 60 rencontres. Il lui en manque donc 5 pour atteindre la barre des 65, nécessaire pour être éligible aux trophées et récompenses individuels. Le MVP des Finals 2024 doit ainsi jouer cinq des six derniers matches pour cela.

Ensuite, il y aura quelques jours de repos et viendra vite le temps du premier tour. « J’ai pris des dispositions avec le staff médical pour me sentir mieux en playoffs », annonce Jaylen Brown. « Pour l’instant, il faut travailler mentalement sur le fait de ne pas se sentir bien, tout en étant capable d’être efficace. L’objectif, c’est d’être au meilleur de ma forme au moment des playoffs. On a un bon plan en place. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 20 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 20 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 21 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 22 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ 24 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 24 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ 25 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ 26 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ 27 58 35 45.9 32.0 76.2 1.4 4.6 5.9 4.6 2.5 1.3 2.6 0.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.