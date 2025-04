Mikal Bridges file encore vers une saison à 82 matches joués

554. C’est le chiffre du jour. Face aux Pistons, Mikal Bridges a disputé le 554e match d’affilée de sa carrière. Et on le sait, il a aussi joué le 554e match de sa carrière. L’ailier est insubmersible depuis qu’il a été drafté, et même avant en NCAA : il est toujours en tenue, quoi qu’il arrive.

Pour lui, une saison régulière, ce sont vraiment 82 rencontres. On se souvient même qu’en 2022/23, à la faveur de son transfert vers Brooklyn, il avait terminé avec 83 parties au compteur…

« C’est ma mentalité, c’est tout. J’ai grandi comme ça. J’ai toujours voulu jouer, en cachant les blessures à ma mère et en jouant malgré tout. Puis, à l’université, le coach Jay Wright insistait sur le fait de jouer malgré les soucis. Même au lycée, on se tordait la cheville, le coach nous disait de relacer nos chaussures un peu plus fort », se souvient-il. « Donc j’ai toujours eu ce sentiment et les coaches m’ont poussé encore plus. C’est juste une question de mentalité. »

670 rencontres sans absence depuis sa carrière universitaire

Tandis que ses coéquipiers Josh Hart et OG Anunoby pouvaient souffler à Detroit, Mikal Bridges a joué 33 minutes pour 17 points. Et sauf blessure ou décision très surprenante, il va finir la saison régulière en ayant joué les 82 matches. Encore une fois.

Arrive-t-il, après 116 matches de suite en NCAA et 554 en NBA, à se souvenir de la dernière fois qu’il n’a pas mis ses chaussures ?

« Je crois que si on gagnait ce match, on aurait eu un mauvais classement ou quelque chose comme ça », répond-il en référence à une rencontre de lycée pour un tournoi en Pennsylvanie. « Mon coach le savait et j’étais malade. J’allais jouer malgré ça et il m’a dit que non, j’allais être absent. Je suis resté chez moi et on a perdu. »

Pour rappel, car c’est un des records les plus dingues et difficiles (voire impossibles) à battre de l’histoire, c’est AC Green qui a disputé le plus de matches consécutifs. L’ancien joueur des Lakers n’avait pas manqué une rencontre entre le 18 novembre 1986 et le 18 avril 2001, sa fin de sa carrière, soit 1 192 de suite ! Mikal Bridges est donc presque à la moitié du chemin et il pourrait battre le record, s’il tient bon, en 2032/33…

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 80 38 50.1 35.6 81.4 0.9 2.4 3.2 3.7 1.6 0.9 1.6 0.5 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.