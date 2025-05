Chris Paul et Jrue Holiday dans le viseur des Mavericks ?

Cela fait plusieurs jours que l’on sait que les Mavericks se mettront en quête d’un meneur de jeu durant l’intersaison, afin de pallier la blessure aux ligaments croisés de Kyrie Irving, qui « vise un retour à la compétition au cours du mois de janvier » d’après ESPN, puis de l’accompagner dans le « backcourt » de Dallas.

Mais voilà que Marc Stein, toujours très bien informé quand il s’agit de l’actualité des Mavs, indique l’identité des trois premières cibles de la franchise texane. À savoir Jrue Holiday, Chris Paul et Lonzo Ball, qui ne sont tous les trois pas si inaccessibles.

Jrue Holiday semble à l’heure actuelle être le plus prestigieux de ces trois noms (11.1 points, 4.3 rebonds, 3.9 passes et 1.1 interception), mais comme les Celtics pourraient procéder à une grande opération dégraissage pendant l’été, il pourrait être amené à partir pour se débarrasser de son salaire (plus de 100 millions de dollars sur les trois prochaines années…) et ainsi réaliser des économies.

Chris Paul a joué les 82 matches !

Ensuite, Lonzo Ball paraît être l’option la plus incertaine, puisque son genou l’handicape depuis trois ans et qu’il reste sur une saison à seulement 35 matchs avec les Bulls (pour 7.6 points, 3.4 rebonds, 3.3 passes et 1.3 interception). Son contrat est toutefois attractif (10 millions de dollars en 2025/26 avant une « team option ») et, à 100%, il apporte également des garanties de chaque côté du terrain.

Enfin, contrairement à ses deux homologues, Chris Paul sera « free agent » cet été et donc libre de signer où il le souhaite. Encore en quête de sa première bague, il pourrait en profiter pour signer chez un candidat annoncé au titre en 2026 et, même à 40 ans passés, il reste capable de rendre de fiers services (8.8 points, 7.4 passes, 3.6 rebonds et 1.3 interception sur… 82 matchs avec les Spurs).

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.