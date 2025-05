En attendant Kyrie Irving, les Mavericks vont chercher un meneur de jeu

L’été des Mavericks s’annonce agité, entre la Draft en juin prochain, au cours de laquelle ils choisiront en premiers, et la « free agency », où ils risquent de devoir entourer du mieux possible leur futur rookie Cooper Flagg, mais aussi Anthony Davis et Kyrie Irving.

En parlant justement de Kyrie Irving, celui-ci était annoncé espéré en janvier par Dallas, depuis sa blessure aux ligaments croisés et ESPN confirme bien que le meneur « vise un retour à la compétition au cours du mois de janvier ». Ajoutant cependant que, durant sa convalescence, les Mavs « vont chercher à recruter un meneur de jeu, que ce soit via le marché des transferts ou via la free agency ».

« Une grande priorité » pour la franchise texane et son « general manager » Nico Harrison, qui entendent gagner au plus vite en s’appuyant sur la défense, mais qui devront donc vivre sans Kyrie Irving durant (au moins) les trois premiers mois de la saison 2025/26. Un remplaçant de luxe devra ainsi trouvé et des joueurs comme PJ Washington et Daniel Gafford par les Mavericks pour en récupérer un au cours de leur intersaison.