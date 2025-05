Les Mavericks ne comptent pas transférer leur premier choix

Vainqueurs inattendus et inespérés de la « lottery » de la Draft 2025, les Mavericks ont désormais deux possibilités qui s’offrent à eux pour en quelque sorte « renaître de leurs cendres » : conserver le premier choix, et vraisemblablement choisir Cooper Flagg, ou le transférer, pour éventuellement récupérer une (super)star qui colle à la vision de Nico Harrison, leur General Manager.

Mais d’après ESPN, à un mois et demi de cette grande soirée, on se dirige cependant vers la première option et, à moins d’une énorme surprise à laquelle nous a déjà habituée cette franchise, Dallas draftera ainsi le phénomène de Duke le 25 juin prochain. Devant Dylan Harper, Ace Bailey ou encore VJ Edgecombe.

Cooper Flagg dans le viseur

Sur les réseaux sociaux, certains commençaient en effet à imaginer les Mavericks se positionner sur Giannis Antetokounmpo, qui envisageraient pour la première fois un départ de Milwaukee, mais cela n’en prend donc pas le chemin, même si les choses peuvent toujours évoluer en six semaines. Reste que la franchise texane a de quoi viser n’importe quel joueur star sur le marché, avec ses nombreuses monnaies d’échange…

En draftant Cooper Flagg, Dallas posséderait en tout cas un effectif taillé pour aller loin en playoffs –si tant est que l’infirmerie reste vide sur la durée–, puisque le futur rookie rejoindrait en ville Anthony Davis, Kyrie Irving et Klay Thompson. De parfaits mentors et l’occasion rêvée pour lui de continuer à enchaîner les succès, loin de la NCAA.