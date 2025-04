L’échange de Luka Doncic ? Nico Harrison n’a « aucun regret »

Nico Harrison n’avait parlé qu’une seule fois, et très rapidement, suite au transfert de Luka Doncic. Un mois et demi plus tard, le GM des Mavs est finalement repassé devant la presse pour discuter de cet incroyable « trade ».

Un passage un peu particulier puisque seuls quelques journalistes locaux étaient conviés, et que les caméras et les appareils pour enregistrer n’étaient pas autorisés. Mais le discours du dirigeant n’a absolument pas changé.

« Il n’y a aucun regret sur cet échange » a-t-il ainsi répété, comme rapporté par ESPN. « Une partie de mon boulot, c’est de faire ce qui est le mieux pour les Mavericks, pas seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour le futur. Et certaines décisions que je vais prendre vont me rendre impopulaire. C’est mon boulot et je dois m’y tenir. »

C’est peu dire que cet échange l’a rendu impopulaire, les « Fire Nico » étant devenus un cri de ralliement à Dallas, bien au-delà du basket puisqu’on peut entendre le slogan un peu partout dans la ville…

« La beauté de Dallas, c’est que les fans sont très passionnés. Et pour qu’on atteigne nos objectifs, nous avons besoin des fans. Et pour être honnête avec vous, tous les échanges que j’ai faits ont été jugés comme étant des mauvais échanges, parce que ça prend parfois du temps. Quand j’ai récupéré Kyrie (Irving), il y avait beaucoup de scepticisme et c’était qualifié d’échange affreux. Mais depuis, tout le monde a admis que c’était un super trade. Pareil quand j’ai récupéré (Gafford) et (Washington). On disait que j’avais trop donné, qu’ils n’allaient pas nous aider. Ces échanges ont été validés beaucoup plus tôt mais, souvent, les effets des échanges prennent du temps. »

« Je le répète : c’est la défense qui fait gagner des titres »

Car Nico Harrison est toujours persuadé d’avoir fait le bon choix en échangeant Luka Doncic contre Anthony Davis.

« Notre philosophie pour le futur, comme je l’ai dit, c’est que la défense fait gagner des titres et nous sommes construits par la défense. Et c’est ce que ce trade valide. »

Cette équipe, construite autour de Luka Doncic, et qui avait atteint les Finals l’an passé, n’était donc pas taillée pour le titre ? « Je le répète : c’est la défense qui fait gagner des titres » répond Nico Harrison.

En creux, le GM répète donc simplement ce qu’il dit depuis le début, à savoir que les limites défensives de Luka Doncic lui semblaient trop pénalisantes sur le long terme. Et il est donc certain qu’on verra, une fois que les blessures auront disparu, que l’effectif actuel de Dallas est mieux armé pour aller au bout.

« C’est une équipe qui peut gagner le titre, mais vous n’avez pu le voir que durant deux quart-temps et demi » conclut-il. « Malheureusement, l’échantillon est trop faible, mais c’est une équipe dominante sur le plan défensif. Mais dans le futur, c’est notre philosophie qui va changer. Nous sommes une équipe construite par la défense, par la polyvalence et la densité. Ce sera important à l’avenir et ce sera la recette de notre succès. »