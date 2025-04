Ventes de maillots NBA : Luka Doncic déboule à la 1ère place et c’est historique !

Quel est l’impact pour un joueur d’évoluer dans un grand marché ? La réponse avec Luka Doncic, qui n’aura mis que deux mois pour devenir numéro 1 au classement des ventes de maillots NBA. Transféré aux Lakers, le Slovène est tout simplement le premier joueur « étranger » à décrocher la première place, et en janvier dernier, il n’était que 8e de ce classement. Précisons que les ventes tiennent compte des maillots vendus sous les couleurs des Mavericks et des Lakers.

Doncic met également fin au long règne de LeBron James et Steph Curry qui se partageaient la tête du classement depuis la saison 2012-13 ! Les deux anciens MVP ne sont pas bien loin, puisque Curry est deuxième du classement et James troisième.

L’ailier des Boston Celtics Jayson Tatum et le meneur des Knicks Jalen Brunson complètent le top 5, tandis que Victor Wembanyama est sixième. Adversaires pour le trophée de MVP, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic ne sont « que » 9e et 10e.

Avec les 1ère et 3e place de Doncic et LeBron, les Lakers sont logiquement en tête du classement des meilleures ventes de produits dérivés, suivis par les Celtics, les Warriors, les Knicks et les Bulls.