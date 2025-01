Ventes de maillots NBA : Victor Wembanyama dépassé par Jalen Brunson

Si la Wemba-mania a envahi Paris ces derniers jours, c’est un tout petit peu moins le cas pour ce qui est des ventes de maillots. La NBA a annoncé ce vendredi son point de mi-saison des paletots les plus achetés sur la boutique en ligne de la ligue, et Victor Wembanyama perd une place, du quatrième au cinquième rang par rapport à la saison passée. L’intérieur français des Spurs avait débarqué directement au pied du podium dès la première partie de son premier exercice et avait conservé sa place en fin de saison. Le voilà désormais devancé par Jalen Brunson, nouveau venu dans le Top 5 des maillots les plus vendus.

Le meneur des Knicks surfe sur la bonne période de New York depuis la fin de saison 2024 et sur le poids de la franchise de la Big Apple. Il reste toutefois distancé par le même trio qui dominait déjà ce classement des maillots la saison passée. Stephen Curry (Warriors) reste en tête devant LeBron James (Lakers) et Jayson Tatum (Celtics), soit un podium inchangé par rapport à la deuxième moitié de la saison passée.

Comme Brunson, d’autres joueurs effectuent une percée comme Anthony Edwards (Wolves), hors Top 15 il y a quelques mois et aujourd’hui 6e. Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) fait aussi son entrée (11e) et talonne l’autre principal candidat au titre de MVP, Nikola Jokic (10e). Le mauvais début de saison des Suns fait en revanche reculer Kevin Durant et Devin Booker dans ce classement (13e et 14e contre 7e et 8e fin 2023-2024). C’est pire encore pour le duo des Sixers Tyrese Maxey – Joel Embiid, qui disparaît complètement du Top 15.

Du côté des équipes, les gros marchés taillent sans surprise la part du lion, avec cette fois les Celtics devant les Lakers comme meilleurs vendeurs, l’inverse de la hiérarchie au même stade de la saison en 2023-2024. Les Knicks confirment leur regain d’engouement avec la troisième place devant les Warriors et les Bulls. Portés par leur superbe début de saison, les Cavaliers s’immiscent dans le Top 10 au 6e rang, Milwaukee chute de la quatrième place à la dixième. Quant aux Spurs de Victor Wembanyama, ils restent stables, à la 9e place.