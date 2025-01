De retour dans la capitale française cinq mois après sa médaille d’argent aux Jeux olympiques, Victor Wembanyama a mis Paris et l’Accor Arena à ses pieds. Lors de la large victoire des Spurs face aux Pacers (140-110), les émotions ont de nouveau été palpables.

De ses mots au micro de la salle après une belle Marseillaise pour motiver ses fans avant l’entre-deux, où il a appelé l’escouade parisienne à faire « un maximum de bruit » pour que les Spurs « reviennent à Paris dans les années à suivre » à ses actions plus impressionnantes les unes que les autres, « Wemby » a séduit son monde.

L’ovation folle de l’Accor Arena pour Wemby Une ambiance unique au #NBAParis Game pic.twitter.com/6EhMXiikSF — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 23, 2025

« Je ne sais pas ce que Victor a dit [au public] avant le match, mais ça a marché », s’amuse Rick Carlisle, en bon perdant, qui reconnait, comme beaucoup d’autres, n’avoir « jamais vu un joueur comme lui ». « La France peut en être fière : il arrive à faire des choses à couper le souffle ».

Auteur d’un match plein (30 points à 13/21 aux tirs, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres en 32 minutes), il a réussi à lui seul à faire oublier le triste Cavaliers – Nets disputé à Paris, l’an dernier.

Entre cette « T-Mac » avec la planche, ce dribble dans le dos pour déséquilibrer Myles Turner ou encore ces trois contres de suite en autant d’actions, le rookie de l’année 2024 a régalé ses fans de « highlights »…

« Le spectaculaire vient de lui-même »

Mais bien au-delà de ses acrobaties auxquelles la NBA et les fans du monde entier sont habitués depuis plus d’un an et demi, sa capacité à passer outre la pression à impressionner. Jamais le Français n’a laissé poindre une once de frustration, d’inquiétude ou de mécontentement…

Durant cette douce nuit parisienne, l’enfant du Chesnay a semblé décontracté, serein et tout en contrôle au sortir d’un « match qui [lui] tenait à cœur », auréolé d’une prestation de haut vol qu’il classe « dans [son] Top 5 des matchs les plus aboutis de [sa] carrière en NBA en termes de performance pure ». « Il ne faut pas tenter de faire des choses incroyables, le spectaculaire vient de lui-même », poétise-t-il.

Des propos en parfaite adéquation avec ceux de son entraineur Mitch Johnson, qui assure l’intérim de Gregg Popovich, victime d’un « léger AVC » début novembre. « Pour quelqu’un avec ses qualités techniques et de sa dimension, ça doit parfois être difficile de rester sur les fondamentaux car il est capable d’être tellement spectaculaire », pense l’ancien étudiant de la prestigieuse université de Stanford. « Mais quand il n’est concentré que sur les petits détails d’un match, comme ce soir, ça devient absolument spectaculaire. »

Pour Chris Paul, Victor Wembanyama a su « rester lui-même »

Le vétéran Harrison Barnes, soigneusement apprêté d’un costume bleu et d’un t-shirt noir, était convaincu que son coéquipier français allait faire « un grand match ».

« Parce qu’en venant, Victor a voulu passer sa musique, du son français [des morceaux de rap de Kaaris et Booba] , donc je le savais très excité par cette rencontre. » Tout comme Chris Paul, qui s’efforce d’apprendre quelques mots de français depuis le début de saison, ou encore le Géorgien Sandro Mamukelashvili, qui est arrivé avec le maillot de Thierry Henry de la Coupe du monde 1998.

Si « Wemby » n’a pas encore remporté de titre planétaire, il a reçu « une ovation émouvante » qui « reflète les sentiments de la ville, de toute la France », assure Mitch Johnson. Très dissuasif en défense, tranchant en attaque, la nouvelle star du ballon orange a ensuite laissé ses sentiments au vestiaire pour livrer « l’un de [ses] matchs les plus complets cette saison », applaudit « CP3 ». « Malgré toutes les attentes autour de lui, il aurait pu s’égarer, vouloir trop en faire mais en réalité, il est resté lui-même et a simplement été dominant des deux côtés du terrain. »

Deux heures après la fin des festivités au palais omnisports de Paris-Bercy, la NBA a annoncé les titulaires pour le All-Star Game de San Francisco (le 16 février), mais le Français n’a pas reçu assez de suffrages de la part des fans, des médias et des joueurs pour s’inviter dans le cinq de départ. Une place de remplaçant semble toutefois lui être promise, grâce à sa saison « sophomore », déjà très accomplie et au bilan collectif des Spurs presque équilibré (20 victoires – 22 défaites).

« Ce serait incroyable mais je ne m’en préoccupe pas vraiment », reconnaissait-il avant le verdict. « Ce qui compte, ce sont les résultats collectifs, les récompenses individuelles suivront. »

Photos : Thomas Savoja