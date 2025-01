NBA Paris Games | Victor Wembanyama et les Spurs enflamment l’Accor Arena !

Avant même l’entre-deux, Victor Wembanyama a donné le ton. La star française des Spurs, après un « bonsoir Paris » suivi d’une longue standing ovation, a promis « un maximum de plaisir, de bonheur et de spectacle » aux 15 000 personnes venues garnir l’Accor Arena. En contrepartie, il a imploré l’assistance de « faire un maximum de bruit » pour que les Spurs « reviennent souvent » à Paris, faisant sans doute allusion aux propos d’Adam Silver qui n’a pas, pour l’heure, confirmé la tenue d’un ou plusieurs matchs à Paris, l’année prochaine.

Côté terrain, « Wemby » a tenu sa promesse : il a assuré le show, enchainant contres surpuissants, tirs du logo, dribbles dans le dos pour enrhumer Myles Turner et autres pirouettes en tout genre…

En difficulté ces derniers temps avec six défaites lors de leurs six dernières sorties, les Spurs ont, en cette nuit parisienne, épousé un jeu collectif proche de la perfection. Une attaque fluide, de l’alternance dans le jeu et peu de déchets… En tête d’un petit point à la pause (60-59), les Spurs ont pourtant mis du temps à se défaire des Pacers, bien emmenés par leurs deux francophones, Pascal Siakam (18 points) et Bennedict Mathurin (24 points).

En manque de confiance lors de leurs dernières sorties, les Spurs avaient repris la mauvaise habitude de la saison dernière de s’écrouler – presque de manière inexorable – au retour des vestiaires.

De folles séquences de « Wemby »

Pas cette fois. Sans doute galvanisés par cette virée dans la « Ville Lumière », les Texans ont gagné cette première des deux rencontres dans le 3e quart-temps. Avec un 23 à 9 dans les cinq premières minutes de la période, ils ont livré douze minutes de grande qualité après la mi-temps, parachevée par un 41 à 23. Les Pacers, incapables de stopper l’euphorie texane et d’endiguer leur jeu de relance (34 points sur contre-attaque), ont fini par prendre l’eau.

Meurtri par la finale des derniers Jeux olympiques dans cette même enceinte, « Wemby » a parfaitement réussi à gérer la pression pour ses retrouvailles avec le public français, cinq mois après la finale des derniers Jeux olympiques perdue face à « Team USA » dans cette même enceinte.

Sa ligne de stats ? 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres en 32 minutes. Sorti sur des chants « MVP, MVP » à cinq minutes du terme, il a effacé la frustration et les gestes d’humeur visibles lors de ses derniers matchs avec notamment une énorme séquence où il a enchaîné les contres et les actions d’éclat en attaque, comme cette « T-Mac » avec la planche. Le Rookie de l’année 2024 a livré un match taille patron. Le public de l’Accor Arena en redemande…

Sidy Cissoko a d’ailleurs profité de la fin de rencontre pour se montrer et assurer le spectacle à son tour.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Des invités de luxe à la pelle, une ambiance d’abord timide. Devant un parterre de stars en tout genre, des footballeurs du Paris Saint-Germain en passant par l’acteur Omar Sy et le chanteur Matt Pokora, les sièges au bord du terrain étaient remplis de stars. Dans les gradins, les spectateurs de l’Accor Arena – hormis quelques « Go! Spurs! Go! » et « Wemby ! Wemby » – ont globalement été discrets, même si « Wemby » a emballé tout ça en 3e quart.

— Devin Vassell retrouve de son superbe. Lieutenant n°1 de Victor Wembanyama la saison dernière et pas très régulier depuis sa blessure et son opération au pied cet été, l’arrière des Spurs a parfaitement secondé « Wemby ». Adroit derrière la ligne, il a terminé la rencontre avec 25 points à 9/13 au tir.

– Record de points pour les Spurs cette saison. Avec un superbe 18/36 à 3-points, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont battu leur record de points inscrits cette saison, en atteignant les 140 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.