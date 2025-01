Victor Wembanyama : « C’est une soirée parfaite, il y a la victoire et la manière »

Après cette belle victoire pour le premier des deux NBA Paris Games 2025, les Spurs étaient logiquement satisfaits de ce qu’ils avaient pu proposer au public parisien, venu en nombre pour soutenir Victor Wembanyama.

« Ce sont des circonstances uniques », explique Mitch Johnson, le coach intérimaire de San Antonio. « Il y a des matchs où les gars n’ont pas besoin de trouver de la motivation. On a fait un bon travail, on n’a pas trop surréagi. Je m’attendais à un peu de chaos dans les cinq ou six premières minutes en raison de l’angoisse, de la tension, de la nervosité, du désir de bien faire ou encore de l’excitation. Mais nous avons fait du bon travail en nous adaptant et en ne réagissant pas de manière excessive à tout cet environnement. »

« Dans mon Top 5 des matchs les plus aboutis de ma carrière en NBA »

Évidemment, côté Pacers, le ressenti était inversé. « Je ne sais pas ce que Victor Wembanyama a dit avant le match mais ça a marché. Il a livré un grand match, la France peut être fière de lui », assure Rick Carlisle. « On doit mieux jouer samedi. je ne sais pas si on a déjà pris autant de points dans un même quart-temps, même quand on était mauvais en défense. [Notre prestation défensive de ce soir] est alarmante. Il faut donner du crédit aux Spurs, ils ont joué à un haut niveau. »

« On ne s’est pas du tout battu, on n’a pas eu la bonne énergie. On a loupé des tirs, le match a été facile pour eux. On ne peut pas gagner avec 140 points encaissés. On se doit d’être meilleurs en défense mais [ce type de prestation] peut arriver en NBA. Depuis un mois, nous faisons partie des meilleures défenses de la Ligue, mais ce soir nous n’avons pas montré qui nous sommes », reconnait Pascal Siakam quand le héros du soir jubile.

« C’est un match qui me tenait à cœur : en termes de performance pure, il fait partie dans mon Top 5 des matchs les plus aboutis de ma carrière en NBA. Pour faire une grande prestation, il faut se concentrer sur des petites détails, sans faire quelque chose d’incroyable. Au contraire, ce sont la multiplication des actions simples et collectives qui rend un match incroyable. Je suis fier de mon équipe, on a réalisé l’un de nos meilleurs matchs de la saison… C’est une soirée parfaite, il y a la victoire et la manière », conclut ainsi Victor Wembanyama.

