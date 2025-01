All-Star Game 2025 : LeBron James et Kevin Durant préférés à Victor Wembanyama

Victor Wembanyama devra patienter pour savoir s’il va décrocher sa première étoile. En d’autres termes, le Français n’a pas été désigné comme titulaire au All-Star Game, puisque le système des votes a choisi, à l’Ouest, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Kevin Durant et Nikola Jokic. Rappelons que 50 % des votes proviennent des fans, et les 50 % restants des médias et des joueurs.

Pour LeBron James, c’est une 21e sélection pour le All-Star Game et il distance un peu plus Kareem Abdul-Jabbar, dont le compteur est bloqué à 19 sélections. En concurrence avec « Wemby » pour une place de titulaire, Kevin Durant décroche sa 15e étoile. Il égale Tim Duncan, Kevin Garnett et Shaquille O’Neal, mais reste derrière que James, Abdul-Jabbar et le regretté Kobe Bryant (18 sélections).

LaMelo Ball snobé par les joueurs et les médias

À l’Est, Giannis Antetokounmpo a dominé le vote des fans pour la deuxième année consécutive et il sera accompagné dans le cinq de départ de la Conférence Est de deux Knicks, Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. À leurs côtés, Jayson Tatum et Donovan Mitchell.

En tête des votes des fans, LaMelo Ball est pénalisé par le vote des joueurs et des médias, et c’est Jalen Brunson, pourtant 3e des votes des fans, qui le double, mais aussi Damian Lillard.

Les sept remplaçants de chaque conférence seront dévoilés jeudi prochain sur TNT, et ils sont sélectionnés par les entraîneurs de chaque conférence.

Rappelons que le All-Star Game a changé de formule puisque les 24 All-Stars seront réparties en trois équipes, et qu’elles disputeront un tournoi avec l’équipe vainqueur du Rising Stars Challenge. Les quatre formations seront coachées par Kenny Atkinson, Mark Daigneault, un assistant des Cavaliers et un assistant du Thunder.

LES « TITULAIRES » DE CHAQUE CONFÉRENCE

Ouest : Stephen Curry (Warriors) — Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) — LeBron James (Lakers) — Kevin Durant (Suns) — Nikola Jokic (Nuggets)

Est : Jalen Brunson (Knicks) — Donovan Mitchell (Cavaliers) — Jayson Tatum (Celtics) — Giannis Antetokounmpo (Bucks) — Karl-Anthony Towns (Knicks)