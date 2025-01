All-Star Game 2025 : Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Durant…

Comme chaque semaine, la NBA publie son point d’étape sur le vote des fans pour le All-Star Game 2025. Et cette semaine, aucun changement chez les « titulaires » des fans puisque Stephen Curry (Warriors) accompagne toujours Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) sur le « backcourt » à l’Ouest.

Sur le « frontcourt », c’est Nikola Jokic (Nuggets) qui domine toujours le classement dans la conférence, devant LeBron James (Lakers) alors que Kevin Durant (Suns) descend à la troisième place. L’ailier de Phoenix perd même du terrain sur Victor Wembanyama (Spurs), toujours quatrième, mais désormais à moins de 300 000 voix. Même si ce sera difficile à combler en seulement quelques jours…

Plus que quelques jours pour voter

À l’Est, Giannis Antetokounmpo (Bucks) est toujours largement en tête des votes des fans, devant Jayson Tatum (Celtics) et Karl-Anthony Towns (Knicks). Sur le « backcourt », c’est encore LaMelo Ball (Hornets) qui est assez nettement en tête, devant Donovan Mitchell (Cavaliers).

Pour rappel, les votes seront clos le 20 janvier et les joueurs ainsi que les médias se joindront ensuite aux fans et choisiront leurs propres All-Stars. Les sélections seront ensuite mélangées, les fans représentant 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront pour 25% chacun. Les remplaçants seront, de leur côté, sélectionnés par les 30 coachs alors que le All-Star Game se déroulera à San Francisco le 16 février.

Cette année, le match des étoiles sera transformé en tournoi à quatre équipes, histoire d’apporter un peu de compétitivité à une rencontre devenue un concours de dunks et de 3-points depuis des années.