Nico Harrison a beau clamer à quel point il assume ses choix et que sa méthode peut faire gagner des titres, le bonheur était teinté d’une forme de soulagement à Dallas lundi soir. Les Mavericks ont récupéré le premier choix de la prochaine Draft, un scénario improbable, historique même pour la franchise texane qui n’était jamais montée dans la lottery dans toute son histoire en 16 opportunités. La perspective de récupérer Cooper Flagg change tout le présent et l’avenir, quelques mois seulement après le trade de Luka Doncic.

Interrogé par ESPN, l’ancien ailier de Duke embrasse déjà la philosophie de son très probable futur GM. « Toute cette expérience a été fantastique pour moi, j’ai hâte de pouvoir être un joueur qui pèse des deux côtés du terrain » a assuré Cooper Flagg quant à sa future association avec Anthony Davis et Kyrie Irving. « C’est ce que je fais depuis que je suis enfant. Et c’est ce que je vais essayer de faire du meilleur de mes capacités. »

« La chance a tourné de manière inimaginable »

Si Cooper Flagg a assuré ne pas avoir trop songé avant cette « lottery » à quelle serait sa future destination – « j’ai pensé que c’était quelque chose sur lequel je n’avais pas de contrôle » a-t-il ajouté – le voici désormais destiné à rejoindre Dallas. Et changer toute l’atmosphère autour de la franchise, en pleine sinistrose entre le transfert de Luka Doncic vers les Lakers, puis les blessures d’Anthony Davis et surtout de Kyrie Irving.

« Je suis le plus heureux pour nos supporters parce que cela a été une année tumultueuse, riche en émotions » a expliqué le président des Mavs, Rick Welts au Dallas Morning News.

« Ce que je persiste à dire, c’est que je n’ai jamais été dans un autre endroit où j’ai senti un attachement émotionnel comme celui qu’ont les fans des Mavericks pour leur équipe » a-t-il poursuivi. « S’il y a quelque chose qui peut tout remettre sur les rails et tout le monde dans le même bateau, c’est l’excitation qu’il va y avoir autour d’un premier choix de Draft. Quand je regarde notre effectif potentiel et ce qui pourrait se passer la saison prochaine, la chance a tourné de manière inimaginable. »

Patrick Dumont n’avait pas même pas regardé la Lottery…

Ce qui a bien fait rire LeBron James et une large partie de la communauté basket. La star des Lakers s’est fendue d’un tweet avec neuf emoji à rire aux larmes suite à ce dénouement improbable. Kevin Durant a pour sa part préféré l’ironie : « Faire du tanking doit être vraiment stressant pour une organisation. »

— LeBron James (@KingJames) May 12, 2025

« C’est irréel, oh mon Dieu » a réagi pour sa part Mark Cuban qui a cette fois, été impliqué – même de loin – aux affaires de son ancienne franchise dans cette soirée de bonne fortune, puisque c’est lui qui a annoncé la bonne nouvelle au nouveau propriétaire de la franchise, Patrick Dumont. Comme l’a révélé Rick Welts, Patrick Dumont était à un meeting d’athlétisme auquel participait un de ses enfants et n’avait donc pas les yeux sur la Lottery. « Je croyais qu’il m’appelait pour me dire qu’on l’avait gagné mais il hurlait si fort que je ne comprenais rien à ce qu’il me disait » a expliqué Patrick Dumont à Rick Welts au sujet d’un Mark Cuban extatique.

« Voir cette enveloppe être ouverte et voir notre logo devant celui de tous les autres… On a traversé tellement de choses cette saison » a résumé Rick Welts. « J’ai dit à Victoria Martinez (vice-présidente de la communication des Mavericks, ndlr) que si nous n’étions pas quatrièmes, j’allais probablement faire une crise cardiaque. Je vais dormir avec cette enveloppe ce soir. »

« Ce que cela signifie, c’est que les Mavericks peuvent reprendre vie à nouveau » a pour sa part estimé Rolando Blackman, ancienne gloire de Dallas et son porte-bonheur du soir, puisque c’est lui qui représentait les Mavs durant la « lottery ». « Les Mavericks peuvent respirer la positivité, le développement, le progrès, pas seulement pour nos fans, mais aussi pour notre communauté d’affaires, pour notre équipe et notre staff. C’est une opportunité merveilleuse de savoir que de grandes choses peuvent se produire une fois de plus. »

À moins que Nico Harrison ne réserve une nouvelle surprise à tout Dallas et à la NBA. « Je ne veux pas démarrer la moindre spéculation, mais vous pensez qu’on ne peut pas échanger ce pick ? Vous pouvez l’échanger contre n’importe quel joueur ! » a envisagé l’ancien architecte des Warriors, Bob Myers, désormais consultant pour ESPN. « Dallas est en quelque sorte construit pour gagner immédiatement avec Anthony Davis et Kyrie Irving. Ils pourraient explorer cette option, ce qui est dingue. Je ne crois pas qu’une autre équipe le ferait. »