Les Mavericks croisent très fort les doigts pour Kyrie Irving…

Difficile de faire pire scénario depuis l’échange de Luka Doncic. Anthony Davis blessé dès son premier match, les espoirs des Mavericks reposaient désormais beaucoup sur les épaules de Kyrie Irving… sauf que lors du premier quart-temps face aux Kings, le meneur a vu son genou gauche se dérober lors d’une pénétration.

« C’est simplement de la malchance » réagissait Jason Kidd après le match. « On espère qu’il va bien et que ce n’est pas trop sérieux. Mais avec les blessures que nous avons eues cette saison, les gars essayent de se serrer les coudes en attendant de récupérer. Et à chaque fois que quelqu’un semble sur le retour, un autre gars tombe… »

Un sentiment forcément décourageant pour les finalistes en titre, qui doivent déjà faire sans une grosse partie de leurs forces intérieures (Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively II, P.J. Washington…)

Soutenu par Anthony Davis

« On manque de joueurs mais les gars continuent de se battre » tentait de positiver le « head coach » texan.

En attendant, il croise surtout les doigts pour que la saison de Kyrie Irving ne soit pas terminée. Étant donné les images et la réaction immédiate du meneur de jeu, obligé d’être soutenu par Anthony Davis et un assistant pour marcher, on peut ainsi craindre une rupture d’un ligament croisé, qui l’enverrait à l’infirmerie de longs mois.

Même si l’ancien des Cavaliers, des Celtics et des Nets a tiré les lancers-francs suite à sa blessure, à la manière d’un Kobe Bryant, avant de quitter le terrain sous les « MVP ! MVP ! » de son public.

« Kai est un dur » concluait Jason Kidd. « Je lui ai demandé si ça allait alors qu’on l’évacuait du terrain. Parce que s’il ne tire pas (les lancers), il est forfait pour le match. Donc il a shooté et on l’a sorti ensuite. »

Mais Kyrie Irving n’est évidemment pas revenu, et tout le monde attend désormais le résultat des examens alors que les Mavericks (32 victoires – 30 défaites) glissent à la 10e place de l’Ouest avec quatre défaites en cinq matchs…

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 49 37 47.3 40.1 91.5 1.2 3.7 4.9 4.7 2.1 1.3 2.2 0.5 25.0 Total 778 35 47.4 39.4 88.8 0.8 3.3 4.1 5.6 2.3 1.3 2.5 0.4 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.