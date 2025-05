Après la perte du titre, place aux questions pour les Celtics

Si les Celtics faisaient logiquement des grands favoris à leur propre succession, ils ont été éliminés bien plus tôt que prévu. Sortis dès la demi-finale de conférence face aux Knicks (4-2), les hommes de Joe Mazzulla avaient entamé la série de la pire des manières avec deux revers à domicile, et ça s’est terminé par une grosse fessée : 119-81 !

« À chaque fois que l’on perd, ça fait mal, mais encore plus dans ces conditions« , reconnaît Jaylen Brown touché par la tournure des événements. « Mais ce n’était tout simplement pas notre année. Perdre contre les Knicks, c’est comme mourir, mais on m’a toujours appris qu’il y a une vie après la mort. On va se préparer pour la suite. Peu importe ce qui m’attend dans ce parcours, je serai prêt. »

Ce qui fait mal à Jaylen Brown, c’est aussi de rater le doublé, qu’aucune formation n’a réalisé depuis les Warriors. Comme les Raptors, les Lakers, les Bucks ou encore les Nuggets, les Celtics n’ont pas réussi à conserver ce titre.

Pas de doublé pour les Celtics

« C’est presque encore plus dur à encaisser, » enchaîne Jaylen Brown. « On essayait de faire quelque chose de spécial, réussir un doublé. On avait un super groupe. On a bien joué toute l’année. Donc je pense que ça fait probablement encore plus mal. On a juste eu des événements malheureux, des blessures. Personnellement, j’ai dû faire face à certaines choses, j’ai tenu bon, mais ça nous a rattrapés à la fin. »

Au-delà de la perte de leur titre, les Celtics ont surtout perdu leur leader, Jayson Tatum. Victime d’une rupture d’un tendon d’Achille, l’ailier All-Star devrait être indisponible toute la saison prochaine. Avant de se tourner vers l’intersaison chargée qui attend les Celtics, Derrick White et Joe Mazzulla ont rendu hommage à ce groupe qui a été capable de remporter 61 victoires en saison régulière.

« J’ai dit aux gars dans le vestiaire que c’était un honneur d’avoir pu les entraîner », commente le technicien des Celtics. « Pour moi, ce sont tous des champions qui ont fait de grandes choses dans cette Ligue ».

« J’ai adoré jouer avec ce groupe », complète Derrick White. « Nous formons un groupe qui a joué à un niveau très élevé et en dehors du terrain, on s’est beaucoup amusé. C’est une fierté de pouvoir porter le maillot des Celtics avec ces gars. »

Un été mouvementé à venir

L’élimination prématurée laisse donc place à un été plein de questions. D’un côté, le « front office » va devoir alléger sa masse salariale et cela risque de passer par un transfert de Jrue Holiday ou un départ d’Al Horford, « free agent », tandis que de l’autre, il y a l’absence de Jayson Tatum que le management va tenter de compenser sans faire de folie, tout en maintenant l’équipe dans ses standards habituels.

« On ne revivra pas cette saison et nous n’aurons plus jamais la même équipe« , regrette Derrick White. « Il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais là nous sommes un peu abattus. »

Face à cette situation compliquée, Jaylen Brown souhaite tout de même rester optimiste : « L’aventure n’est pas terminée pour moi et je vais revenir plus fort. Je sais que l’ambiance à Boston est un peu morose avec la blessure de Jayson Tatum et notre fin de saison, mais il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je veux que la ville reste enthousiaste à propos de ça, ce n’est pas encore terminé. »