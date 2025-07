Pour Chris Paul, revenir aux Clippers était une « évidence »

Huit ans après son départ, Chris Paul est officiellement de retour aux Clippers ! Le joueur a été présenté hier dans la nouvelle enceinte de la franchise californienne, où l'attendait un millier de fans. Il y a une semaine, le meneur de 40 ans a signé un contrat au minimum vétéran et espère boucler la boucle en allant chercher son premier titre NBA.

Tous les éléments semblent réunis, avec la présence de sa famille à Los Angeles, sa femme, son fils et sa fille étant restés sur place après son départ pour les Rockets en 2017. De plus, il va rejoindre un effectif d'une rare densité qui aura pour objectif d'aller au bout, alors que le « buzzer » de sa carrière se rapproche.

« C'était une évidence. Pour être honnête, je voulais revenir et y jouer à tout prix », a-t-il déclaré. « J'aborde la saison avec beaucoup d'enthousiasme, sans nécessairement penser à la suite. J'essaie juste de m'impliquer ».

En terrain connu

Aux Clippers, le meneur va revenir comme à la maison, lui qui détient encore le record de passes décisives de la franchise avec 4 023 offrandes. Il a connu l'actuel coach Tyronn Lue comme assistant en 2013/14, il est ami de longue date avec Bradley Beal (avec qui il a été échangé il y a deux ans) et James Harden a été son compagnon de bataille lors de son épopée aux Rockets. Quant au reste de l'effectif, il y a de quoi être ambitieux…

« Je suis tellement enthousiaste par rapport à tous les changements que l'équipe a opérés pendant l'intersaison. L'arrivée de Brad, de Brook Lopez, tous les jeunes joueurs. J'ai parlé à James, j'ai parlé à Kawhi (Leonard), et je suis encore plus enthousiaste par rapport à ce que je pense que nous avons la possibilité de réaliser. »

CP3 est également bien conscient qu'il ne revient pas pour occuper les mêmes responsabilités mais qu'il agira davantage dans un rôle de leader ou de mentor pour les plus jeunes.

« Mon rôle dans cette équipe est évidemment différent de celui que j'ai eu au cours des vingt dernières années en NBA, mais je suis impatient de montrer chaque jour à certains joueurs à quoi ressemble le quotidien de quelqu'un qui pointe à l'entraînement, à l'arrivée et au départ » assure-t-il, en souhaitant faire parler son éthique de travail.

Enfin, le meneur a fait une promesse aux fans, assurant qu'il allait profiter à fond de cette opportunité… en tâchant de sourire davantage !

« Vous tous qui me regardez jouer depuis un certain temps, je vais essayer de faire mieux et d'essayer de sourire un peu plus cette année », a-t-il carrément lancé en conclusion. « Je suis reconnaissant. Je vais me donner à fond chaque soir, quoi qu'il arrive, et essayer de m'assurer d'être présent pour l'équipe. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 82 28 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.