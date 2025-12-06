« Marqué » et dans le flou, Chris Paul « se tient prêt » pour la suite

Depuis l’annonce – choc – de son départ des Clippers, il y a trois jours, c’est la question que tout le monde se pose en NBA : de quoi sera fait l’avenir de Chris Paul ?
Actuellement, il reste un joueur de Los Angeles et il pourrait être conservé jusqu’au 15 décembre, date à laquelle il pourra alors être utilisé dans un échange. Sauf que l’on peine à imaginer où il pourrait rebondir, tandis qu’il a officialisé il y a deux semaines qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison.
À 40 ans passés, Chris Paul est donc en plein brouillard, mais il ne souhaiterait pas non plus raccrocher plus tôt que prévu.
« Je me tiens simplement prêt. Je joue au basket actuellement. Je ne sais pas ce qui m’attend, je suis encore marqué par tout ça, je continue de digérer la chose, mais je me tiens prêt » a-t-il confié, dans des propos relayés par Chris Haynes.
Ainsi, Chris Paul envisagerait se trouver une nouvelle équipe, par le biais d’un transfert ou par le biais d’une signature en tant que « free agent ». Le problème, c’est qu’il n’est plus autant productif qu’autrefois, tombant à seulement 2.9 points, 3.3 passes et 1.8 rebond de moyenne, sur une quinzaine de minutes en sortie de banc. Un trop gros frein pour n’importe quelle franchise ?
|Chris Paul
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2005-06
|NO
|78
|36:00
|43.0
|28.2
|84.7
|0.8
|4.3
|5.1
|7.8
|2.8
|2.2
|2.3
|0.1
|16.1
|2006-07
|NO
|64
|36:46
|43.7
|35.0
|81.8
|0.8
|3.5
|4.4
|8.9
|2.4
|1.8
|2.5
|0.0
|17.3
|2007-08
|NO
|80
|37:35
|48.8
|36.9
|85.1
|0.8
|3.2
|4.0
|11.6
|2.3
|2.7
|2.5
|0.1
|21.1
|2008-09
|NO
|78
|38:29
|50.3
|36.4
|86.8
|0.9
|4.7
|5.5
|11.0
|2.7
|2.8
|3.0
|0.1
|22.8
|2009-10
|NO
|45
|38:03
|49.3
|40.9
|84.7
|0.4
|3.8
|4.2
|10.7
|2.6
|2.1
|2.5
|0.2
|18.7
|2010-11
|NO
|80
|36:00
|46.3
|38.8
|87.8
|0.5
|3.6
|4.1
|9.8
|2.5
|2.4
|2.2
|0.1
|15.9
|2011-12
|LAC
|60
|36:21
|47.8
|37.1
|86.1
|0.7
|2.9
|3.6
|9.1
|2.3
|2.5
|2.1
|0.1
|19.8
|2012-13
|LAC
|70
|33:21
|48.1
|32.8
|88.5
|0.8
|3.0
|3.7
|9.7
|2.0
|2.4
|2.3
|0.1
|16.9
|2013-14
|LAC
|62
|35:01
|46.7
|36.8
|85.5
|0.6
|3.7
|4.3
|10.7
|2.5
|2.5
|2.3
|0.1
|19.1
|2014-15
|LAC
|82
|34:50
|48.5
|39.8
|90.0
|0.6
|4.0
|4.6
|10.2
|2.5
|1.9
|2.3
|0.2
|19.1
|2015-16
|LAC
|74
|32:42
|46.2
|37.1
|89.6
|0.5
|3.7
|4.2
|10.0
|2.5
|2.1
|2.6
|0.2
|19.5
|2016-17
|LAC
|61
|32:02
|47.6
|41.1
|89.2
|0.7
|4.3
|5.0
|9.2
|2.4
|2.0
|2.4
|0.1
|18.1
|2017-18
|HOU
|58
|31:51
|46.0
|38.0
|91.9
|0.6
|4.8
|5.4
|7.9
|2.4
|1.7
|2.2
|0.2
|18.6
|2018-19
|HOU
|58
|32:01
|41.9
|35.8
|86.2
|0.6
|3.9
|4.6
|8.2
|2.5
|2.0
|2.6
|0.3
|15.6
|2019-20
|OKC
|70
|31:33
|48.9
|36.5
|90.7
|0.4
|4.6
|5.0
|6.7
|2.3
|1.6
|2.3
|0.2
|17.6
|2020-21
|PHO
|70
|31:25
|49.9
|39.5
|93.4
|0.4
|4.1
|4.5
|8.9
|2.4
|1.4
|2.2
|0.3
|16.4
|2021-22
|PHO
|65
|32:54
|49.3
|31.7
|83.7
|0.3
|4.0
|4.4
|10.8
|2.1
|1.9
|2.4
|0.3
|14.7
|2022-23
|PHO
|59
|32:01
|44.0
|37.5
|83.1
|0.5
|3.8
|4.3
|8.9
|2.1
|1.5
|1.9
|0.4
|13.9
|2023-24
|GS
|58
|26:24
|44.1
|37.1
|82.7
|0.3
|3.6
|3.9
|6.8
|1.9
|1.2
|1.3
|0.1
|9.2
|2024-25
|SA
|82
|27:57
|42.7
|37.7
|92.4
|0.4
|3.2
|3.6
|7.4
|1.8
|1.3
|1.6
|0.3
|8.8
|2025-26
|LAC
|16
|14:15
|32.1
|33.3
|50.0
|0.4
|1.4
|1.8
|3.3
|1.4
|0.7
|1.0
|0.0
|2.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.