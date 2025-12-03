Les Clippers se séparent de Chris Paul en plein « road trip » !

« Je viens juste d’apprendre que j’étais renvoyé chez moi. » Alors que les Clippers sont en plein « road trip » (Atlanta, Memphis, Minnesota et Houston), Chris Paul vient d’annoncer sur Instagram son renvoi à Los Angeles…

Et dans la foulée, la franchise a carrément expliqué que le joueur de 40 ans allait être libéré !

Peut-être pas immédiatement toutefois, puisqu’il pourrait bien être conservé dans l’effectif jusqu’au 15 décembre, date à laquelle il peut être utilisé dans un échange, en permettant aux Clippers d’évaluer leurs options.

« Nous nous séparons de Chris, qui ne fera plus partie de l’équipe. Nous travaillerons avec lui sur la prochaine étape de sa carrière » assure Lawrence Frank, le président des opérations basket des Clippers, dans un communiqué transmis à ESPN. « Chris est une légende des Clippers qui a connu une carrière historique. Je tiens à clarifier une chose. Personne ne reproche à Chris nos mauvais résultats. J’assume l’entière responsabilité des résultats que nous avons obtenus jusqu’à présent. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent nos difficultés. Nous sommes reconnaissants à Chris pour l’impact qu’il a eu sur la franchise. »

Chris Paul va-t-il rejoindre une autre franchise ?

Avec 5 victoires pour 16 défaites, les Clippers sont à la 14e place de la conférence Ouest. Et alors qu’ils avaient remporté trois de leurs cinq premiers matchs, ils restent sur 2 succès lors de leurs 16 dernières sorties, Bradley Beal étant déjà sur la touche pour toute la saison, et l’effectif paraissant extrêmement âgé et lent.

Les signes de morosité étaient d’ailleurs particulièrement clairs ces derniers temps, James Harden ne cachant plus vraiment son désarroi.

Le propriétaire Steve Ballmer aurait ces derniers jours mis un coup de pression à Lawrence Frank et Tyronn Lue, pour tenter de sauver une saison déjà très compromise. Le premier domino vient donc de tomber, alors que Chris Paul avait pourtant annoncé qu’il s’agissait de sa dernière saison en NBA et qu’il espérait finir sa carrière auprès de sa famille, à Los Angeles. Reste désormais à voir s’il en entraînera d’autres…

Pour Chris Paul, un futur Hall of Famer qui aurait pu devenir le premier joueur des Clippers à voir son maillot être retiré par le club, c’est une fin particulièrement abrupte. Rejoindra-t-il désormais un autre club ?

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.