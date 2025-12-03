Chris Paul et Tyronn Lue ne se parlaient plus depuis des semaines

« Il est méchant et mauvais comme une teigne. Je ne sais pas s’il existe quelqu’un d’aussi compétitif que ce petit bonhomme. On dirait un de ces mecs à qui on a volé les jouets lorsqu’ils étaient mômes. »

Il y a plus de dix ans, Gregg Popovich avait donné cette définition de Chris Paul, qui est restée. Adversaire féroce, le « Point God » était aussi un coéquipier exigeant, qui pouvait pousser à bout ses camarades de jeu par ses critiques et remarques incessantes. Et il ne s’est pas forcément adouci en vieillissant…

Difficile ainsi d’imaginer le meneur de 40 ans rester serein alors qu’il voyait les Clippers sombrer match après match, au point de se retrouver à la 14e place de la conférence Ouest, avec 5 victoires pour 16 défaites !

Selon Shams Charania, d’ESPN, si Los Angeles a décidé de le renvoyer chez lui en plein milieu d’un « road trip », actant la fin de son aventure au sein du club alors qu’il avait annoncé qu’il s’agissait de son tour d’honneur, c’est que « son style de leadership n’allait pas aux Clippers ». « Chris Paul n’a pas hésité à demander des comptes à la direction, aux entraîneurs et aux joueurs, ce qui a été perçu comme une perturbation par l’équipe. Plus précisément, Ty Lue et Chris Paul ne se parlaient plus depuis plusieurs semaines » poursuit « l’insider ».

D’après Chris Haynes, des problèmes mécaniques ont d’ailleurs bloqué les Clippers à l’aéroport de Miami pendant six heures. L’équipe a donc pris l’avion pour Atlanta très tard, et c’est finalement en arrivant en Géorgie que la franchise a demandé à Chris Paul de repartir, tout seul, vers Los Angeles !

L’ambiance au sein de l’équipe devait donc être assez folklorique alors qu’on attend désormais de voir ce que va faire Chris Paul. Va-t-il simplement prendre sa retraite, même si ce n’est clairement pas la fin qu’il espérait ? Ou va-t-il se lancer un ultime défi avant de quitter les parquets de la Grande Ligue l’été prochain ?

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.