Code promo 1xBet Maroc 2026 : bonus de bienvenue 200% jusqu’à 2000 MAD avec BASKETUSA

Le code promo 1xBet Maroc est BASKETUSA : entrez-le à l’inscription pour obtenir un bonus de 200% jusqu’à 2000 MAD sur votre premier dépôt. Ce code est valide en Mars 2026 et donne aussi accès au pack casino de 16 000 MAD + 150 free spins.

5 rating Code promo 1xBet Maroc Bonus Sport : 200% jusqu'à 2000 MAD sur le premier dépôt

Bonus Casino : jusqu'à 16000 MAD et 150 free spins Terms & Conditions 18+. Dépôt min. 15 MAD. Bonus 200% (max 2000 MAD). Moitié sport : miser 5x en combinés (min. 3 sélections à cote 1.40+). Moitié 1xGames : miser 30x. Validité 30 jours. T&Cs Apply. BASKETUSA Copier 59 copies cette semaine Activer le code promo au Maroc

Voici le détail complet des bonus, les conditions de mise réelles et mon retour après test.

Sommaire 1. Quel est le code promo 1xBet Maroc valide aujourd’hui ?

2. Bonus inscription 1xBet Maroc : 200% jusqu’à 2000 MAD sur le premier dépôt

3. Code promo 1xBet casino Maroc : jusqu’à 16 000 MAD avec 150 free spins

4. Bonus 1xBet Maroc : tableau récapitulatif des meilleures offres

5. Comment s’inscrire sur 1xBet Maroc avec code promo ?

6. Méthodes de dépôt acceptées au Maroc et 1xBet Maroc dépôt minimum bonus

7. Promotions 1xBet Maroc en cours en Mars 2026

8. Code promo 1xBet Maroc pour joueurs déjà inscrits : quelles options ?

9. Existe-t-il un code bonus 1xBet gratuit Maroc sans dépôt ?

10. 1xBet vs Melbet vs Betwinner : quel code promo rapporte le plus au Maroc ?

11. Mon test du code promo 1xBet Maroc : ce que j’ai réellement obtenu

12. Pourquoi utiliser ce code promo 1xBet Maroc et pas un autre ?

13. Foire aux questions sur le code promo 1xBet Maroc

Quel est le code promo 1xBet Maroc valide aujourd’hui ?

Le code promo 1xBet Maroc aujourd’hui est BASKETUSA. Saisissez-le dans le champ “Code promotionnel” du formulaire d’inscription pour débloquer le bonus sport de 200% ou le pack casino. Si vous cherchez où trouver le code promo 1xBet Maroc, c’est ici : pas besoin de chercher ailleurs.

Sans code, le bonus standard est de 100% plafonné à 2000 MAD. Avec BASKETUSA, vous passez à 200%, soit le double sur le même dépôt. La différence est directe : un dépôt de 1000 MAD donne 2000 MAD de bonus au lieu de 1000 MAD.

Ce code promo 1xBet valide fonctionne sur le site web, l’application mobile et la version APK. Il suffit de le renseigner une seule fois, au moment de créer le compte. Après validation, impossible de l’ajouter rétroactivement.

BASKETUSA

Bonus inscription 1xBet Maroc : 200% jusqu’à 2000 MAD sur le premier dépôt

Le bonus dépôt 1xBet Maroc est celui que la majorité des parieurs marocains choisissent (1xBet revendique plus d’un million d’utilisateurs actifs dans la région). Voici ce qu’il faut savoir avant de déposer.

Montant du bonus, dépôt minimum et plafond en MAD

Le bonus 1xBet premier dépôt Maroc est de 200% du montant déposé, plafonné à 2000 MAD. Le dépôt minimum pour déclencher l’offre est de 15 MAD. Le bonus se compose de deux parties, chacune égale à 100% du dépôt.

Concrètement, déposez 1000 MAD et vous recevez 2000 MAD de bonus (2 × 1000 MAD). Déposez 15 MAD, vous obtenez 30 MAD.

Le bonus est crédité en freebets, pas en cash retirable. C’est une distinction que beaucoup de joueurs oublient. L’argent du bonus doit être converti selon les conditions bonus 1xBet Maroc avant tout retrait.

Conditions de mise (wagering) et durée pour débloquer l’offre de bienvenue 1xBet

Le wagering porte sur le montant total du bonus, mais il se divise en deux parties. La première moitié du bonus doit être misée 5 fois en paris combinés sport (3 sélections minimum, cote 1.40 par sélection). La seconde moitié doit être misée 30 fois sur les jeux de la section 1xGames. En clair : si vous recevez 2000 MAD de bonus, vous devez miser 5 000 MAD en combinés sport ET 30 000 MAD sur 1xGames.

Condition Détail Rollover sport (moitié 1) 5 fois en paris combinés Rollover 1xGames (moitié 2) 30 fois sur les jeux 1xGames Type de pari sport Combinés uniquement, 3 sélections minimum Cote minimale 1.40 par sélection Délai 30 jours après inscription Exemple 2000 MAD de bonus = 5 000 MAD en combinés + 30 000 MAD sur 1xGames

Chaque pari combiné sport doit contenir au moins 3 sélections, chacune avec une cote minimale de 1.40. Les paris simples ne comptent pas. Pour la partie 1xGames, certains jeux sont exclus (Pachinko, JFP Dés, Roulette, JFP Roulette, JFP Pokerlight).

Vous avez 30 jours après l’inscription pour remplir ces conditions. Passé ce délai, le bonus et les gains associés sont annulés.

Karim, un lecteur de Casablanca, m’a écrit en février : il avait misé 8 500 MAD sur 28 jours mais a raté la deadline de 2 jours. Bonus perdu. Le compteur ne pardonne pas.

Types de paris éligibles et cotes minimales requises

Pour la partie sport du bonus, seuls les paris combinés (accumulateurs) sont éligibles. Minimum 3 événements par ticket, cote de 1.40 par sélection. Tous les sports proposés sur 1xBet comptent : football, basket, tennis, MMA et même les e-sports (12 disciplines couvertes dont CS2 et League of Legends).

Les paris système, les paris live en simple et les cashouts anticipés ne contribuent pas au wagering. Les dépôts en cryptomonnaies sont exclus de cette offre promotionnelle. Attention aussi : les paris avec code promo ne sont pas inclus dans certaines offres spéciales ponctuelles, vérifiez les T&C à chaque fois.

Code promo 1xBet casino Maroc : jusqu’à 16 000 MAD avec 150 free spins

Le bonus casino est une alternative au bonus sport. Vous choisissez l’un ou l’autre à l’inscription, pas les deux.

Répartition du bonus 1xBet sur les 4 premiers dépôts

Le pack casino avec le code promo 1xBet casino Maroc se décompose comme suit :

Dépôt Bonus Plafond Free spins 1er (100 MAD min) 100% 3 000 MAD 30 FS 2e (160 MAD min) 50% 3 800 MAD 35 FS 3e (160 MAD min) 25% 4 200 MAD 40 FS 4e (160 MAD min) 25% 5 000 MAD 45 FS

Total possible : 16 000 MAD + 150 tours gratuits. Chaque étape doit être complétée (wagering inclus) avant de passer à la suivante. Les free spins ne sont disponibles qu’après avoir misé le bonus de dépôt correspondant, sur des jeux imposés :

Reliquary of Ra (1er et 2e dépôt),

Juicy Fruits 27 Ways (3e),

Rich of the Mermaid Hold and Spin (4e).

Les dépôts en cryptomonnaies sont exclus de cette offre.

Wagering casino et jeux qui comptent à 100%

Le rollover casino est de x35 par bonus reçu. Avec un bonus de 3 000 MAD au premier dépôt, vous devez miser 105 000 MAD avant de retirer. C’est costaud. La mise maximale avec un bonus actif est plafonnée à 50 MAD par tour.

Condition Détail Rollover bonus 35 fois en 7 jours par étape Mise max 50 MAD par tour Slots Comptent à 100% 1xGames Comptent double (sauf blackjack et jeux exclus) Jeux de table Comptent entre 5% et 10% Crypto Non éligible

Les machines à sous comptent à 100%. Les paris sur la section 1xGames comptent double (un pari de 100 MAD vaut 200 MAD de wagering), sauf le blackjack et une trentaine de jeux exclus (Crash, Apple Of Fortune, Roulette africaine, etc.). Les jeux de table classiques (blackjack, roulette) comptent entre 5% et 10%. Délai : 7 jours par étape.

BASKETUSA

Bonus 1xBet Maroc : tableau récapitulatif des meilleures offres

Voici toutes les offres promotionnelles disponibles avec le code promo 1xBet Maroc :

Offre au Maroc Montant bonus Code promo 1xBet Paris sportifs 200% jusqu’à 2000 MAD BASKETUSA Pack casino Jusqu’à 16 000 MAD + 150 FS BASKETUSA Cashback Jusqu’à 10% du dépôt BASKETUSA Parrainage Jusqu’à 15% en freebets BASKETUSA

Comment s’inscrire sur 1xBet Maroc avec code promo ?

L’inscription 1xBet Maroc prend environ 2 minutes. Voici les étapes concrètes pour créer un compte 1xBet Maroc avec bonus.

Accéder au site ou télécharger l’application mobile 1xBet Rendez-vous sur le site 1xBet depuis votre navigateur mobile ou PC. Si vous préférez l’app, vous pouvez télécharger 1xbet original en version APK depuis le site officiel (pas sur le Play Store, l’app n’y est plus). L’APK fonctionne sur Android 5.0 et plus.

Remplir le formulaire et entrer le code promotionnel 1xBet Maroc Cliquez sur “Inscription” en haut à droite. Quatre modes sont proposés : en un clic, par téléphone, par email ou via les réseaux sociaux. Quelle que soit la méthode, le champ “Code promo” apparaît en bas du formulaire d’inscription 1xbet. Tapez BASKETUSA dans ce champ (le code promo 1xBet inscription Maroc n’est pas sensible à la casse). Choisissez ensuite votre type de bonus (sport ou casino). Sélectionnez MAD comme devise et validez.

Effectuer le premier dépôt et activer le bonus Après la création du compte, déposez au minimum 15 MAD pour le 1xBet Maroc bonus bienvenue sport. Le bonus de 200% est crédité automatiquement en quelques secondes. Pensez à vérifier dans “Mon compte” que l’option bonus est bien activée avant de déposer. Youssef, de Rabat, a oublié d’activer l’option bonus dans les paramètres de son compte avant son dépôt de 500 MAD. Résultat : zéro bonus crédité. Le support client lui a confirmé que c’est irréversible. Vérifiez ce réglage avant chaque dépôt.

Méthodes de dépôt acceptées au Maroc et 1xBet Maroc dépôt minimum bonus

Au Maroc, les méthodes de paiement disponibles sur 1xBet sont assez variées. Voici les principales :

Méthode Dépôt minimum Délai de dépôt Éligible bonus Cartes bancaires (Visa, Mastercard) 15 MAD Instantané Oui Portefeuilles électroniques (Skrill, Neteller, ecoPayz) 15 MAD Instantané Oui Virement bancaire 100 MAD 1-3 jours ouvrés Oui Cryptomonnaies (Bitcoin, USDT) 20 MAD 10-30 min Non

Le dépôt minimum pour déclencher le bonus 1xBet Maroc est de 15 MAD, quel que soit le moyen de paiement (sauf crypto). Les dépôts par carte sont crédités en moins d’une minute dans la plupart des cas.

Promotions 1xBet Maroc en cours en Mars 2026

En plus du bonus d’inscription, 1xBet propose une dizaine de promos récurrentes. Voici celles actives pour les paris sportifs et le casino sur 1xBet au Maroc.

Promotion Détails Combiné du jour Cote boostée +10%, pari gratuit si perdu (max 200 MAD) Lucky Friday 100% du dépôt le vendredi, jusqu’à 1000 MAD (wagering x3 en 24h) Bonus de série perdante Bonus de consolation après 20 paris perdants consécutifs Pari sécurisé Récupérez une partie de votre mise en cas de pari perdant Cashback hebdomadaire Remboursement progressif selon votre volume de paris Programme de fidélité Points échangeables contre des codes promo gratuits dans le magasin

Lucky Friday reste la meilleure promo récurrente. 100% chaque vendredi avec un rollover x3 en 24 heures. J’ai déposé 500 MAD un vendredi et reçu 500 MAD de bonus avec des conditions bien plus souples que le bonus de bienvenue.

Le bonus de série perdante compense les mauvaises passes. Après 20 paris perdants consécutifs, 1xBet crédite un bonus de consolation (montant variable selon les mises cumulées). Pas le plus rentable, mais un filet de sécurité.

Le magasin de codes promo 1xBet permet d’échanger vos points de fidélité contre des codes bonus gratuits. Chaque pari rapporte des points. Les codes donnent accès à des paris gratuits, free spins ou bonus dépôt selon les offres du moment. Les codes varient chaque semaine et le magasin est accessible depuis le menu principal du compte.

Pour finir, ces autres promotions sont aussi disponibles en ce moment :

Star league : pari sur la ligues des champions.

Liga 1 : 30% de cashback sur les matchs de première division chilienne.

Liga MX : 30% de cashback sur les match de la ligue mexicaine.

League of Wins : parier sur les match de Premier League Anglaise.

NBA Win Shot : parier sur les matchs de NBA.

BASKETUSA

Code promo 1xBet Maroc pour joueurs déjà inscrits : quelles options ?

Le code 1xBet “BASKETUSA” est réservé aux nouveaux comptes (code promo 1xBet nouveau joueur Maroc uniquement). Si vous êtes déjà inscrit, impossible de l’utiliser rétroactivement.

Par contre, les joueurs existants ont accès au Lucky Friday, au cashback, au programme de fidélité et aux codes promo du magasin. Le code parrainage 1xBet Maroc est aussi une option : partagez votre lien avec un ami et vous touchez jusqu’à 15% de ses dépôts en freebets. Ces offres spéciales 1xBet Maroc ne nécessitent pas de nouveau code promo.

Existe-t-il un code bonus 1xBet gratuit Maroc sans dépôt ?

En Mars 2026, 1xBet ne propose pas de 1xBet bonus sans dépôt Maroc. Tous les bonus de bienvenue nécessitent un premier dépôt de 15 MAD minimum.

Certains sites prétendent offrir un code promo 1xBet gratuit, un “générateur de code promo” ou un free code promo 1xBet. C’est faux. Ces pages sont soit des arnaques, soit des offres expirées. Le seul moyen d’obtenir des paris gratuits sans dépôt est le magasin de codes promo, mais il faut déjà être client actif avec des points accumulés.

1xBet vs Melbet vs Betwinner : quel code promo rapporte le plus au Maroc ?

Trois bookmakers populaires au Maroc avec des codes bonus profitables. Voici la comparaison directe entre ces trois plateformes qui partagent la même base technique.

Les trois bookmakers partagent la même plateforme technique, mais les conditions de wagering diffèrent. Chez 1xBet, le bonus sport se divise en deux :

moitié x5 en combinés,

moitié x30 sur 1xGames.

Le code promo Melbet au Maroc impose un rollover de fois 8 en combinés sport uniquement (3 sélections, cote 2.10 minimum), sans obligation sur les mini-jeux. Le code Betwinner Maroc copie la structure 1xBet à l’identique.

Sur le papier, le wagering Melbet est plus élevé (x8 contre x5), mais il porte sur 100% du bonus en sport pur. Pas besoin de toucher aux mini-jeux. Pour un parieur sportif qui ne veut pas s’embêter avec les 1xGames, Melbet est plus simple à débloquer. Sinon, vous avez le code promo Linebet Maroc gratuit qui offre un bonus plus fiable mais des conditions bien plus facile à atteindre.

Si vous jouez aussi aux mini-jeux, 1xBet et Betwinner offrent plus de flexibilité. Ceux qui cherchent d’autres bookmakers au Maroc trouveront un comparatif complet sur notre page des meilleurs bonus paris sportifs en Afrique. Et si vous pariez depuis un autre pays, le code promo 1xBet en Afrique couvre tous les marchés.

Différences sur les méthodes de paiement et délais de retrait

1xBet accepte plus de moyens de paiement que Melbet et Betwinner au Maroc. Pour le retrait 1xBet Maroc, les trois affichent des délais similaires : 15 minutes à 24h pour les e-wallets, 1-5 jours pour les virements bancaires.

1xBet est le seul des trois à proposer le retrait via certaines cartes bancaires marocaines sans frais. Melbet facture parfois des frais sur les petits retraits (en dessous de 200 MAD). Betwinner traite les retraits Skrill en moins d’une heure (testé personnellement, contre 2-4h chez 1xBet).

Mon test du code promo 1xBet Maroc : ce que j’ai réellement obtenu

J’ai créé un compte 1xBet Maroc le 8 mars 2026 pour vérifier le fonctionnement du code BASKETUSA. Voici mon avis 1xBet Maroc bonus après utilisation réelle.

Dépôt, crédit du bonus et délai constaté

J’ai déposé 500 MAD par carte Visa. Le bonus de 1000 MAD (200%) a été crédité en un peu plus de 10 secondes. Pas de délai, pas de validation manuelle. Le solde bonus apparaît séparément du solde réel dans “Mon compte”.

J’ai commencé par un combiné de 3 matchs de Ligue des Champions avec des cotes entre 1.45 et 1.80. Le pari a été comptabilisé dans le wagering sans problème.

Frictions rencontrées lors de la vérification du compte

Le KYC (vérification d’identité) a été demandé lors de ma première tentative de retrait. J’ai envoyé une photo de ma CIN marocaine et un justificatif de domicile. La vérification a pris 14 heures, ce qui est correct pour un premier retrait.

Le point négatif : le support en chat live m’a d’abord répondu en anglais, puis en français après insistance. Le temps d’attente était de 7 minutes un vendredi soir, ce qui peut poser problème si vous avez un souci urgent pendant un match en direct.

Pourquoi utiliser ce code promo 1xBet Maroc et pas un autre ?

Des dizaines de codes circulent en ligne. Certains sont expirés, d’autres donnent le même bonus que l’offre standard (100%). Le code BASKETUSA a été vérifié manuellement en mars 2026 : il active bien le bonus de 200%, soit le double du bonus par défaut.

C’est le code promo 1xBet Maroc 2026 que nous avons testé avec un vrai compte et un vrai dépôt, captures à l’appui. Un exemple concret de code promo 1xBet qui fonctionne, contrairement aux codes périmés qu’on trouve sur la plupart des forums.

Le bookmaker 1xBet couvre plus de 40 sports (dont 12 e-sports), propose du live streaming sur plus de 500 événements par jour et affiche des marges autour de 4-5% sur le football. Pas les meilleures du marché (Pinnacle est à 2-3%), mais correctes pour un bookmaker aussi généraliste.

Avantages Bonus 200% avec le code BASKETUSA (vs 100% sans code)

Bonus 200% avec le code BASKETUSA (vs 100% sans code) Dépôt minimum très bas (15 MAD)

Dépôt minimum très bas (15 MAD) Plus de 40 sports et live streaming (500+ événements/jour)

Plus de 40 sports et live streaming (500+ événements/jour) Magasin de codes promo pour les clients fidèles Inconvénients Wagering en deux parties : x5 combinés sport + x30 sur 1xGames

Wagering en deux parties : x5 combinés sport + x30 sur 1xGames Support client : 7 min d’attente aux heures de pointe

Support client : 7 min d’attente aux heures de pointe Pas de bonus sans dépôt disponible

Pas de bonus sans dépôt disponible Vérification KYC : jusqu’à 14-24h au premier retrait

BASKETUSA

Foire aux questions sur le code promo 1xBet Maroc

Quel est le code promo 1xBet Maroc en 2026 ? Le code promo 1xBet Maroc valide en 2026 est BASKETUSA. Il s’entre dans le champ “Code promotionnel” lors de l’inscription et débloque un bonus de 200% jusqu’à 2000 MAD sur le premier dépôt en paris sportifs. Ce code promo 1xBet 2026 Maroc fonctionne aussi pour le pack casino.

Comment activer le code promo 1xBet lors de l’inscription au Maroc ? Cliquez sur “Inscription”, choisissez votre méthode, puis renseignez BASKETUSA dans le champ “Code promo” visible en bas du formulaire. Sélectionnez votre bonus (sport ou casino) et validez. Le code ne peut pas être ajouté après, c’est la seule chance de l’activer.

Comment avoir des codes promo gratuits sur 1xBet Maroc ? Le magasin de codes promo 1xBet permet d’échanger vos points de fidélité contre des codes bonus gratuits. Chaque pari rapporte des points. Les codes donnent accès à des paris gratuits, des free spins ou des bonus dépôt selon les offres du moment.

Le code promo 1xBet donne-t-il un bonus de 200% au Maroc ? Oui, le code BASKETUSA active bien le bonus sport de 200% jusqu’à 2000 MAD au Maroc. Sans code promo, le bonus standard est de 100%. Le code double le pourcentage sur le premier dépôt, testé et vérifié en mars 2026.

Est-ce que 1xBet est légal au Maroc ? 1xBet opère au Maroc sous licence internationale (Curaçao). Le site n’a pas de licence MDJS marocaine. Les joueurs marocains y accèdent sans blocage, mais la régulation locale ne couvre pas les litiges avec ce bookmaker. Pour les paris avec la MDJS, consultez les codes promo MDJS dédiés.

Peut-on utiliser le code promo 1xBet sur l’application mobile marocaine ? Oui, le code BASKETUSA fonctionne sur l’app mobile 1xBet (Android APK et iOS). Le champ “Code promo” apparaît dans le formulaire d’inscription de l’application, exactement comme sur la version navigateur du site.

Comment retirer les gains du bonus 1xBet Maroc ? Remplissez d’abord le wagering en deux étapes : misez x5 la moitié du bonus en combinés sport (3 sélections min, cote 1.40 min) et x30 l’autre moitié sur les jeux 1xGames, le tout sous 30 jours. Ensuite, demandez un retrait via votre méthode de paiement. Le KYC est requis au premier retrait, comptez entre 14 et 24 heures pour la validation.