Jayson Tatum de retour cette saison ? « Tout va dépendre de lui » assure Joe Mazzulla

Désormais surnommé « The Anomaly », au regard de la rapidité à laquelle il se remet de sa rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum semble largement en mesure de retrouver les parquets dès cette saison, alors qu’il reste au moins quatre mois à jouer aux Celtics (et sans doute plus encore, avec les playoffs).

Aperçu cette semaine en train de participer à un 1-contre-1 avec des membres du staff de Boston, sept mois seulement après sa grave blessure, l’ailier n’a jamais caché sa volonté de reprendre la compétition en 2025/26. Mais qu’en pense son entraîneur, Joe Mazzulla ?

« Tout va dépendre de lui » assure celui-ci. « Au final, sa santé est la chose la plus importante, son processus [de reprise] aussi. On lui fait confiance et on fait confiance à l’excellente équipe qui l’accompagne. On avance en fonction de ça et tout dépendra en quelque sorte du ressenti de son équipe et de lui, concernant son état de santé. »

Blessé, mais totalement impliqué

Ravi de savoir Jayson Tatum autant investi vis-à-vis de l’équipe, même pendant sa convalescence, Joe Mazzulla continue donc de ne mettre aucune pression à sa star.

« La chose qui m’importe le plus, c’est sa présence, son leadership, et il apporte ça de différentes manières : sur le banc en plein match, en communiquant avec les gars, lors des séances vidéo, en voyageant avec nous… » apprécie le coach des Celtics. « Au final, il est dans notre équipe, il en fait partie, et il nous aide à être meilleurs. Le reste dépendra de lui, des gens qui l’entourent, et il faut faire confiance à ça. »

À fond derrière Jayson Tatum, Joe Mazzulla doit sans doute déjà se projeter sur son retour en cours de saison, tandis que du côté des joueurs de Boston, ce n’est pas (encore ?) vraiment le cas.

« Ce n’est pas forcément quelque chose dont on se soucie actuellement » livre par exemple Payton Pritchard. « On se concentre surtout sur sa guérison. S’il revient, en bonne santé et prêt à jouer, on saura déjà comment jouer avec lui. Ce n’est pas comme s’il allait rejouer avec des joueurs qu’il ne connaît pas, donc la transition sera facile. Mais pour l’instant, on se concentre surtout sur les joueurs qui peuvent jouer, en progressant et en nous classant à la meilleure place possible. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.