Kevin Durant impressionné par les progrès rapides de Jayson Tatum

De passage au TD Garden pour inscrire 27 points dans l’écrasante victoire des Rockets samedi, Kevin Durant a tenu à saluer Jayson Tatum après la rencontre. Comme lui il y a six ans, en pleine finale NBA 2019, la star des Celtics fait désormais partie du « club » après sa rupture du tendon d'Achille contractée en mai dernier.

Après leur brève discussion et au vu des images de sa rééducation, Kevin Durant s’est dit impressionné par la vitesse à laquelle Jayson Tatum progresse, seulement six mois après son opération.

« Quand j’en étais à ce stade, je ne peux pas dire que j’étais confiant à l’idée de tenter un dunk », a-t-il déclaré après le match. « Je ne me souviens pas exactement si j’en étais aussi loin, mais la médecine a tellement progressé depuis ma blessure. Jayson donne l’impression de tout déchirer dans sa rééducation, et il a l’air en pleine forme. »

La différence d’âge joue peut-être également : Jayson Tatum n’a que 27 ans, quand Kevin Durant en avait déjà presque 31 au moment de sa blessure. « KD » avait dû patienter 18 mois avant de rejouer. Le Celtic, lui, n’exclut pas un retour cette saison… soit moins de onze mois après l’accident.

« C'est un joueur dans l'âme »

« Je pense que c'est faisable, et que c'est bien d'avoir cette option sur la table, mais c'est encore loin », a répondu Kevin Durant. « J'ai juste l'impression qu'il prend les choses au jour le jour et qu'il attend de voir ce qui se passe avec l'équipe, avec son corps, pour prendre une décision plus tard. C'est cool de garder cette option ouverte. Car il adore ça. C'est un joueur dans l'âme. Je suis sûr que s'il peut revenir sur le terrain, peu importe les résultats de l'équipe, il reviendra juste pour ça, et on est tous impatients de le revoir sur le terrain ».

Kevin Durant n'était pas spécialement entré en contact avec Jayson Tatum depuis sa blessure. De ce que son expérience lui a apprise, c'est avant tout un défi que l'on vit seul.

« Vous pouvez recevoir autant de conseils que vous voulez, mais vous savez que vous êtes seul lorsque vous faites votre rééducation. Vous avez quelqu'un qui vous dit quoi faire, mais c'est vous qui faites les exercices, donc vous devez vous concentrer sur vous-même et ne pas essayer d'obtenir trop de conseils des autres, et c'est ce qu'il semble faire. Il est dans une bonne dynamique », a-t-il ainsi conclu sur la situation de son homologue de Boston.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.