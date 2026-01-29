Retour de Jayson Tatum : l’hypothèse d’une saison blanche s’amplifie

C’est l’une des grandes questions de cette seconde partie de saison, et l’une de celles qui pouvaient peser lourd dans la course aux playoffs. Ou, peut-être, qui auraient pu peser lourd.

Blessé au tendon d’Achille lors des derniers playoffs, Jayson Tatum semblait sur la voie d’un retour cette saison. Il s’était notamment entraîné devant les médias il y a une semaine, alimentant l’idée d’une reprise imminente. Mais mercredi, cette hypothèse a pris du plomb dans l’aile, selon plusieurs sources… dont le principal intéressé.

À ESPN, l’ailier des Celtics a expliqué n’avoir encore arrêté aucune décision sur un éventuel retour cette saison. Le sextuple All-Star dit vouloir « réussir du premier coup » et éviter tout risque de rechute. « Donc cela fait beaucoup de choses auxquelles songer », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient alors qu’un peu plus tôt, « l’insider » de NBA TV, Chris Haynes, assurait que le champion 2024 « réévaluait sa situation » et qu’un retour en 2025/26 était « en suspens ». « Il envisage désormais de rester sur la touche pour toute la saison 2025/26 », a-t-il écrit sur X/Twitter.

Le poids du mental autant que celui du physique

Sur les plateaux TV, Chris Haynes a évoqué « plusieurs facteurs » à l’origine de cette réflexion, sans les détailler : « Cela change toute la situation, parce que Tatum m’avait dit personnellement il y a plusieurs mois qu’il allait revenir à un moment ou un autre. Et il s’en rapprochait. On me disait qu’il en était proche. »

Sans précision sur ces fameux « facteurs », les propos de Jayson Tatum suggèrent surtout une démarche de prudence et la nécessité d’être prêt mentalement autant que physiquement. Le joueur de 27 ans en a d’ailleurs reparlé mardi dans le podcast The Pivot, animé par Ryan Clark, Fred Taylor et Channing Crowder.

« C’est quelque chose auquel je réfléchis chaque jour », a-t-il confié, en insistant sur la dimension collective : les Celtics font mieux que prévu sans leur leader (3es à l’Est, à égalité avec New York, 2e). « C’est plus par rapport à l’équipe : si je reviens, ou quand je reviendrai cette saison. Ils auront joué une cinquantaine de matchs environ sans moi, donc ils ont une identité. Ils doivent sentir que certaines choses fonctionnent et mènent à la victoire. »

Et Jayson Tatum de résumer le dilemme : comment s’intégrer à un collectif déjà stabilisé, tout en revenant d’une blessure lourde ? « À quoi cela va ressembler de m’intégrer à cela en sortant de blessure ? Et au final, la pensée, c’est : est-ce que je reviens ou est-ce que j’attends ? Ces deux dernières semaines, j’y songe tous les jours. »

