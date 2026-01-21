Jayson Tatum poursuit sa montée en puissance

Le « Process » de Jayson Tatum se poursuit. L’ailier des Celtics a profité du « MLK Day » pour donner un aperçu de ses progrès dans un gymnase de Birmingham, en banlieue de Detroit, en compagnie de l’assistant (et ancien joueur de LNB) Tony Dobbins. Devant la presse, JT a assuré son plus long entraînement depuis sa rupture du tendon d’Achille, enchaînant les exercices de tir, de dribbles, mais aussi du un-contre-un avec contact.

Le joueur est apparu en forme, s’offrant même quelques dunks, preuve qu’il a déjà franchi cette étape cruciale, en termes de propulsion comme de réception. Opéré il y a huit mois et une semaine, Jayson Tatum s’était initialement donné entre huit et neuf mois pour revenir à 100%. Force est de constater qu’il arrive tout doucement au bout !

« Ça a été incroyable à voir », s’est réjoui Derrick White au sujet des progrès quotidiens de son coéquipier. « Bien sûr, il y a tout le travail qu’il fournit. On le voit simplement de plus en plus à la salle et capable de faire de plus en plus de choses. C’est enthousiasmant à voir en tant qu’ami. Il a travaillé dur chaque jour et c’est formidable de voir s’ajouter plus de mouvements et de possibilités à tout ce travail difficile. »

Hors de question, pour autant, pour les Celtics de lui mettre la moindre pression, d’autant plus au regard de la très bonne saison que réalisent les hommes de Joe Mazzulla sans lui.

« Je ne sais pas où il en est », assure son coach. « Je fais juste confiance au staff qui s’occupe de son renforcement et de sa préparation physique. Je sais qu’ils travaillent très dur pour le mettre en position de réussir, et qu’ils font en sorte qu’il progresse chaque jour. »

« Il veut revenir et jouer »

À côté de sa rééducation, JT est ainsi devenu le premier supporter de son équipe, qu’il accompagne régulièrement en déplacement, comme c’était le cas à Detroit. Après tout, Boston vient à peine d’attaquer la deuxième partie de sa saison régulière, ce qui laisse encore du temps à Jayson Tatum pour revenir dans les meilleures conditions.

« Il veut revenir et jouer », a assuré Derrick White. « Il a été d’un soutien incroyable, à nous encourager à chaque match. Le simple fait de l’avoir à nos côtés, ça a été très sympa. Je n’ai pas d’idée exacte quant à une éventuelle date de retour, ou sur son état de santé, mais c’est juste bien de le voir bouger et nous soutenir. »

Même si Jayson Tatum n’a pas fait de commentaires après sa séance, la prochaine étape pourrait être la bonne. Pourquoi pas après le All-Star Break ?

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.