Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jayson Tatum après son entraînement : « Ça ne veut pas dire que je vais rejouer »

Publié le 11/02/2026 à 9:08 Twitter Facebook

Pour la première fois depuis sa blessure en mai dernier, Jayson Tatum a pu s’entraîner. Mais il laisse planer le doute sur la suite.

Jayson TatumAutorisé à s’entraîner en G-League lundi, Jayson Tatum a bel et bien retrouvé le chemin des parquets mardi. L’occasion pour lui de prendre part à des oppositions à 5-contre-5, face à de vrais joueurs et non plus des coaches, et de passer un bon moment dans l’ensemble.

Sans pour autant acter une reprise dès cette saison : « Aujourd’hui, ça fait 39 semaines [depuis ma rupture du tendon d’Achille], donc le chemin a été long » a-t-il déjà savouré, neuf mois après sa grave blessure. « C’est juste la progression de la rééducation, [c’était] l’étape suivante à franchir. Mais ça ne veut pas dire que je vais rejouer ou ne pas rejouer. On suit juste le plan. C’était juste une étape de plus à cocher. »

Si Jayson Tatum dit se sentir « un peu mieux chaque jour », il préfère donc ne pas faire de projections trop optimistes, tandis qu’il avait déjà manifesté quelques doutes concernant sa reprise, fin janvier. Avant d’être rassuré par Brad Stevens dans la foulée.

« Évidemment, je sais ce que j’apporte et ce que j’apporterai à l’équipe, mais je suis également conscient que ces gars-là jouent extrêmement bien » a rappelé très justement l’ailier, en marge de son entraînement avec les Maine Celtics. « Ce n’est pas pour dire que je vais arriver et tout gâcher ou quelque chose comme ça, mais c’était juste une manière d’être un peu vulnérable, j’imagine, pendant un instant. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9
2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7
2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4
2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4
2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9
2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1
2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9
2024-25 BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes