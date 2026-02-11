Jayson Tatum après son entraînement : « Ça ne veut pas dire que je vais rejouer »

Autorisé à s’entraîner en G-League lundi, Jayson Tatum a bel et bien retrouvé le chemin des parquets mardi. L’occasion pour lui de prendre part à des oppositions à 5-contre-5, face à de vrais joueurs et non plus des coaches, et de passer un bon moment dans l’ensemble.

Sans pour autant acter une reprise dès cette saison : « Aujourd’hui, ça fait 39 semaines [depuis ma rupture du tendon d’Achille], donc le chemin a été long » a-t-il déjà savouré, neuf mois après sa grave blessure. « C’est juste la progression de la rééducation, [c’était] l’étape suivante à franchir. Mais ça ne veut pas dire que je vais rejouer ou ne pas rejouer. On suit juste le plan. C’était juste une étape de plus à cocher. »

Si Jayson Tatum dit se sentir « un peu mieux chaque jour », il préfère donc ne pas faire de projections trop optimistes, tandis qu’il avait déjà manifesté quelques doutes concernant sa reprise, fin janvier. Avant d’être rassuré par Brad Stevens dans la foulée.

« Évidemment, je sais ce que j’apporte et ce que j’apporterai à l’équipe, mais je suis également conscient que ces gars-là jouent extrêmement bien » a rappelé très justement l’ailier, en marge de son entraînement avec les Maine Celtics. « Ce n’est pas pour dire que je vais arriver et tout gâcher ou quelque chose comme ça, mais c’était juste une manière d’être un peu vulnérable, j’imagine, pendant un instant. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.