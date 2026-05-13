La NBA donne raison aux Bucks dans le feuilleton Giannis Antetokounmpo

La NBA a terminé son enquête sur la gestion du cas Giannis Antetokounmpo par les Bucks, déterminant que rien ne justifiait de sanction supplémentaire pour la franchise du Wisconsin.

Pour rappel, le mois dernier, la NBA s’était penchée sur le dossier à cause des versions contradictoires livrées par les deux camps. D’un côté, Giannis Antetokounmpo se disait capable de rejouer à la suite de sa blessure au genou. De l’autre, les Bucks affirmaient qu’il n’était pas en mesure de le faire avant la fin de la saison.

Le syndicat des joueurs s’en était aussi mêlé, mais le « Greek Freak » était finalement resté à l’infirmerie jusqu’au bout. Très vite, la NBA a révélé que Giannis Antetokounmpo avait refusé de s’entraîner, mais celui-ci assurait « ne pas comprendre » pourquoi personne ne lui donnait le feu vert pour rejouer.

« De ce que j’ai compris, je devais participer à du 3-contre-3 pour être autorisé à rejouer. Je l’ai fait à plusieurs reprises. Je n’ai jamais refusé de participer à un entraînement de toute ma vie », indiquait-il alors.

Ce désaccord entre Giannis Antetokounmpo et Milwaukee semblait en tout cas avoir davantage creusé le fossé entre les deux camps, l’avenir du Grec étant maintenant plus qu’incertain, puisque les Bucks seraient prêts à écouter les offres de transfert le concernant.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.