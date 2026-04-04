Giannis Antetokoumpo empêché de jouer, la NBA ouvre une enquête

Selon ESPN, la NBA enquête actuellement sur les Bucks à propos de leur gestion du cas Giannis Antetokounmpo, sur la touche depuis le 15 mars alors que la superstar de Milwaukee répète qu’il est en état de jouer.

Présent à chaque échauffement, le double MVP affirme avoir indiqué aux Bucks et à la NBA qu’il souhaite jouer, mais que l’équipe refuse de lui donner le feu vert médical. De leur côté, les Bucks ont expliqué à la ligue qu’ils ne pensent pas qu’Antetokounmpo soit prêt, et que leur joueur ne chercherait pas réellement à revenir sur le terrain.

Giannis prend le véto de ses dirigeants comme «une gifle»

Absent depuis le 15 mars après une blessure au genou face aux Pacers, Antetokounmpo a pourtant confirmé vendredi, avant la défaite contre les Celtics, qu’il se sentait apte à jouer. « Je suis disponible pour jouer, mais je ne suis pas dans le match. Je suis disponible aujourd’hui. Là, maintenant, je suis disponible ! », a-t-il répété aux journalistes.

Fin mars, le syndicat des joueurs avait critiqué la position de Milwaukee, laissant entendre que la franchise cherchait à perdre un maximum de matches en laissant Giannis sur la touche.

Doc Rivers ne veut pas se mouiller

Dans le cadre de son enquête, la NBA a interrogé Antetokounmpo, les dirigeants de la franchise ainsi que les médecins de l’équipe. « Que quelqu’un vienne me dire de ne pas jouer ou de ne pas être compétitif, c’est comme une gifle », avait déclaré le «Greek Freak». « Je ne sais pas ce que cela signifie pour la suite de notre relation. »

Pour sa part, Doc Rivers s’en tient au verdict du staff médical… « Le plus difficile, c’est que je suis au milieu de tout ça sans pouvoir faire quoi que ce soit. Les coaches ne décident pas de ces choses-là. Le problème dans notre ligue, c’est que ce sont les coaches qui se retrouvent en première ligne à devoir répondre. Il y a deux versions dans cette histoire, je peux vous le dire, mais je préfère ne pas trop m’impliquer. »

Une chose est sûre, on imagine mal Giannis rester aux Bucks après cet énième imbroglio avec sa direction. A se demander même s’il portera à nouveau le maillot de sa franchise de toujours.