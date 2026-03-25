Giannis Antetokounmpo reçoit le soutien du syndicat des joueurs contre le « tanking » des Bucks

Alors que les Bucks se dirigent vers une saison sans playoffs, une première depuis dix ans, Giannis Antetokounmpo se bat avec son propre staff médical pour retrouver les parquets ! La scène avait déjà interpellé il y a dix jours, lorsqu’après une hyper-extension du genou, le « Greek Freak » avait dû être ramené à la raison par des membres du staff pour le dissuader de retourner sur le terrain, dans un match déjà joué et loin d’être primordial.

Sauf que l’imbroglio ne s’est pas arrêté là puisque dix jours plus tard, malgré ses demandes, Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas refoulé les parquets. Le staff médical a gardé la même position, à savoir qu’il ne sert à rien de risquer d’aggraver une blessure au genou pour terminer une saison sans enjeu. Sauf que le leader des Bucks ne l’entend pas de cette oreille, et a donc fait appel au syndicat des joueurs pour le défendre.

Quelle réaction des Bucks ?

« La politique de participation des joueurs a été conçue par la ligue pour responsabiliser les équipes et garantir que lorsqu’une star comme Giannis Antetokounmpo est en bonne santé et prête à jouer, elle soit sur le terrain », a déclaré le syndicat dans son communiqué. « Malheureusement, l’efficacité des politiques anti-tanking dépend de leur application ; les fans, les partenaires de diffusion et l’intégrité du jeu lui-même continueront de souffrir tant que les propriétaires ne seront pas contrôlés. Nous sommes impatients de collaborer avec la NBA sur de nouvelles propositions concrètes qui s’attaqueront directement au tanking et le décourageront ».

La ligue n’a pas hésité à frapper très fort ces dernières semaines pour dissuader ce genre de pratique. Dans des cas de figure similaires avec des joueurs aptes mais préservés, le Jazz a déjà récolté une amende de 500 000 dollars tandis que les Pacers ont eux aussi écopé de 100 000 dollars d’amende.

À voir désormais comment les Bucks réagiront à ce qui ressemble bien à un affront public, eux qui cherchent peut-être surtout à éviter que leur star n’aggrave ses problèmes physiques dans le cadre d’un futur transfert…

En effet, Milwaukee n’a pas le contrôle de son choix de Draft au premier tour de la Draft 2026, les Hawks récupérant le meilleur choix entre celui des Bucks et celui des Pelicans, la franchise du Wisconsin obtenant l’autre.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.