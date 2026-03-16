Après une alerte au genou, les Bucks ont dû convaincre Giannis Antetokounmpo de ne pas revenir en jeu

De retour sur les parquets depuis un peu plus de dix jours, et ménagé la veille face aux Hawks après une légère entorse de la cheville, Giannis Antetokounmpo a dû faire preuve de sagesse en fin de troisième quart-temps lors de la victoire de Milwaukee face aux Pacers. Auteur d’un match plein à 31 points, 14 rebonds et 8 passes en seulement 23 minutes, le Grec a brusquement dû interrompre sa démonstration après une alerte au genou.

Parti sur un spin move avant de dunker face à Jay Huff, il s’est mal réceptionné, provoquant une torsion inquiétante du genou gauche. Malgré cette frayeur, il semblait en mesure de continuer et s’est même offert un dunk facile dans la foulée, après être resté dans la moitié de terrain adverse. Mais le staff médical l’a immédiatement fait sortir.

Il a ensuite fallu convaincre le joueur qu’il valait mieux ne pas retourner en jeu. La mission a été confiée au kiné Tommy Brice et à Luke O’Brien, vice-président chargé du secteur médical chez les Bucks. Ce dernier a finalement réussi à persuader le « Greek Freak » d’arrêter de tester ses appuis et de regagner directement les vestiaires.

La prudence l’a emporté

Au vu des images, et compte tenu des antécédents du joueur en matière de blessures, la prudence s’imposait. « J’ai cru voir quelque chose, dans le feu de l’action, qui ne présageait rien de bon, mais je n’avais pas revu la vidéo. Après l’avoir regardée, je suppose qu’il s’est fait une hyperextension du genou. Mais ce n’est qu’une supposition », a déclaré Doc Rivers, l’entraîneur de Milwaukee, après la rencontre.

La sagesse l’a donc emporté, et Giannis Antetokounmpo a assisté à la fin de la victoire 134-123 de Milwaukee depuis les vestiaires. Il faudra attendre les prochains jours pour s’assurer que tout est bien rentré dans l’ordre.

« Je vais juste rentrer chez moi, dormir et voir comment je me sens au réveil. Je vais essayer de soulever un peu de poids, et si je ressens une gêne, on avisera à partir de là. Mais pour l’instant, je ne ressens pas vraiment d’inconfort », a-t-il expliqué. « J’ai effectivement eu une discussion avec Luke et Tommy. Rien n’avait changé de mon côté : je voulais retourner en jeu. Ils m’ont regardé et m’ont dit : ‘Non, ça n’en vaut pas la peine.’ On avait 13 ou 15 points d’avance, donc clairement, cela ne valait pas le risque. Pour moi, chaque match compte. Chaque fois que j’entre sur le terrain, je ne considère rien comme acquis. J’essaie de profiter de chaque instant, d’autant plus que je cherche encore mon rythme et que je me sens bien. Mais, dans ce genre de moment, il faut savoir prendre du recul et écouter. Je n’essaie pas d’en faire un problème plus important que ça. Je pensais pouvoir finir le match, mais le staff a estimé que ce ne serait pas une décision intelligente. Il faut leur faire confiance et avancer. »

Cleveland se profile dès demain soir pour Milwaukee, avant le dernier « road trip » de la saison à l’Ouest. Avec six victoires de retard sur la dixième place de l’Est, et avec quinze rencontres encore à disputer, l’essentiel pour les Bucks sera de finir la saison la tête haute, et surtout sans nouvelle blessure sérieuse.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 35 29:02 62.8 33.3 64.8 2.6 7.0 9.7 5.4 2.4 1.0 3.3 0.7 27.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.