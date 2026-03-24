Les Bucks vont finir dans le rouge pour la première fois en dix ans

En s’inclinant face aux Clippers, Milwaukee a enregistré son 42e revers de la saison, ce qui lui garantit de terminer l’exercice 2025/26 avec un bilan négatif. Pour retrouver trace d’une équipe des Bucks sous la barre des 50% de victoires au bout de 82 matchs, il faut remonter à la saison 2015/16. Cette année-là, la franchise du Wisconsin, alors dirigée par Jason Kidd, avait bouclé sa campagne avec 33 victoires pour 49 défaites.

De son côté, Doc Rivers s’apprête à terminer une saison avec un bilan négatif pour la première fois depuis 2007.

« C’est décevant, mais nous en parlerons à la fin de la saison, » évacue l’entraîneur de Milwaukee. « Il nous reste encore des matchs à jouer et j’essaie toujours de diriger cette équipe. Beaucoup de joueurs sont blessés, donc je ne peux pas m’attarder sur mon bilan ou sur celui de l’équipe. »

Face aux Clippers, les Bucks ont de nouveau sombré, encaissant une deuxième défaite de plus de 30 points en quatre jours après la gifle reçue contre le Jazz. Toutefois, malgré cette série de lourds revers, Doc Rivers préfère retenir la réaction de son groupe lors de la victoire obtenue face aux Suns.

Doc Rivers relativise

« Nous avons gagné le match précédent. Donc mes joueurs ont su réagir. Ce n’est pas comme si nous avions perdu de 40 points deux fois de suite, » relativise Doc Rivers. « Utah nous a largement dominés. Ensuite, nous sommes allés à Phoenix affronter une équipe qui avait absolument besoin de gagner, et nous avons remporté ce match. Ce soir, nous avons affronté une autre équipe qui avait besoin de victoires, et nous nous sommes fait botter les fesses. Il nous reste encore un match à Portland. Chaque soir, j’essaie de pousser l’équipe. Si vous aviez assisté à l’entraînement aujourd’hui, vous auriez vu qu’il était de grande qualité. Les gars sont concentrés, mais ça, vous ne le voyez pas. Ce soir, nous avions bien commencé le premier quart-temps, puis nous nous sommes effondrés. »

Ce mercredi, les Bucks se rendront à Portland pour affronter les Blazers et conclure leur road trip de quatre matchs à l’Ouest. Et leur retour à Milwaukee ne s’annonce pas plus simple, puisque les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo devront ensuite défier les Spurs de Victor Wembanyama, puis retrouver les Clippers.

« Quoi qu’il arrive, nous restons des professionnels. Nous sommes toujours des joueurs NBA, » rappelle de son côté Gary Trent Jr. « Peu importe la situation, nous devons maintenir un certain niveau d’exigence sur le terrain. Nous devons continuer à jouer, à nous battre, à apprendre et à progresser à chaque possession. »