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Ousmane Dieng, symbole de la révolte des jeunes Bucks

Publié le 22/03/2026 à 11:18
Modifié le 22/03/2026 à 13:53 Twitter Facebook

NBA – Sans Giannis Antetokounmpo, ce sont Ousmane Dieng et Ryan Rollins qui se sont chargés de venir à bout des Suns.

ousmane diengÀ deux minutes de la fin de cet affrontement entre Bucks et Suns, Devin Booker réussit un panier à 3-points avec une faute de Myles Turner pour ramener Phoenix à un point de Milwaukee.

Sauf que les Suns ne passeront pas devant et Devin Booker n’inscrira aucun point supplémentaire, gêné par la bonne défense d’Ousmane Dieng. Le Français va contraindre la superstar de Phoenix à prendre des tirs compliqués et même forcer une perte de balle à 40 secondes du terme.

« J’adore le défi de défendre sur les meilleurs joueurs adverses », s’est réjoui Ousmane Dieng après la rencontre. « Offensivement, ce n’était pas ma meilleure soirée donc j’ai essayé de faire des actions décisives en défense. Devin Booker est vraiment bon lorsqu’il s’agit de provoquer des fautes et d’aller sur la ligne. Donc j’ai essayé de défendre avec mon torse en laissant mes mains visibles. »

Ousmane Dieng n’a pas été le joueur des Bucks le plus en vue offensivement, mais il inscrit tout de même deux paniers importants dans le money-time. L’ancien ailier d’Oklahoma City termine la partie avec 11 points, 2 rebonds et 2 passes en 33 minutes.

« Il a rentré un tir important et il aurait dû récupérer une faute dessus, mais il n’y a eu aucun coup de sifflet », souligne Doc Rivers après la rencontre. « Défensivement, sur Devin Booker, il a fait un travail incroyable. Il l’a affronté toute la soirée et je pense que sa taille a fait la différence. »

Si Ousmane Dieng s’est occupé de la partie défensive, Ryan Rollins a porté l’attaque de Milwaukee. Au moment d’entrer dans les cinq dernières minutes, le meneur a trouvé Myles Turner à 3-points et le pivot a remis les deux équipes à égalité. Dans la foulée, il a pris le meilleur sur Grayson Allen pour marquer un lay-up main gauche.

Ryan Rollins mène l’attaque

Dans les dernières secondes, les Suns reviennent à un point grâce à un tir primé de Jordan Goodwin, mais Ryan Rollins répond aussitôt avec un floater pour donner trois points d’avance à Milwaukee.

« C’est un bon joueur et il est resté calme », le félicite Ousmane Dieng après la rencontre. « Il a trouvé ses positions de tir et il a obtenu des lancers-francs en fin de match. J’ai eu l’impression qu’il a constamment pris la bonne décision donc bravo à lui. »

De l’autre côté du terrain, Devin Booker manque un nouveau tir et Oso Ighodaro est contraint d’envoyer Ryan Rollins tirer deux lancers francs. Le jeune meneur ne réussit qu’une seule de ses deux tentatives, mais c’est suffisant pour terminer la partie avec 26 points à 10/19 au tir.

« L’ambiance est un peu différente donc vous devez vous concentrer davantage et bien finir votre geste », explique Ryan Rollins sur les lancers francs en fin de rencontre. « Quand vous tirez un lancer-franc, rien ne doit changer. Vous ne pouvez pas être sur la pointe des pieds et ne pas avoir fini votre geste. »

Dans le sillage de ses deux jeunes joueurs, Milwaukee s’est imposé 108-105 et s’évite une troisième défaite consécutive.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Giannis Antetokounmpo 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 3.2 0.9 0.7 2.4 27.6
Kevin Porter Jr. 38 33:11 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.9 2.2 0.5 2.3 17.4
Ryan Rollins 68 32:13 47.2 41.3 77.3 0.8 3.9 4.6 5.6 2.6 1.5 0.4 2.7 16.9
Bobby Portis 66 24:15 48.9 45.9 71.2 1.3 5.1 6.4 1.6 1.0 0.6 0.2 1.7 13.7
Kyle Kuzma 65 26:23 49.0 35.2 72.5 0.8 3.7 4.5 2.6 1.6 0.6 0.4 2.0 13.1
Myles Turner 65 27:13 44.2 38.6 75.0 1.1 4.3 5.3 1.5 1.2 0.7 1.5 2.6 12.0
Cam Thomas 18 16:37 43.1 27.5 75.4 0.1 1.4 1.6 1.9 1.4 0.3 0.1 0.7 10.7
Aj Green 66 28:32 41.5 40.4 81.0 0.3 2.2 2.5 1.8 0.8 0.5 0.1 2.3 9.5
Ousmane Dieng 18 23:27 45.0 42.9 58.3 0.6 3.2 3.7 2.2 1.3 0.8 0.4 1.8 9.2
Gary Trent Jr. 58 20:57 37.6 35.1 77.8 0.1 0.9 1.0 1.2 0.5 0.5 0.1 1.2 7.5
Cole Anthony 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 1.9 0.6 0.3 2.1 6.7
Taurean Prince 15 19:48 44.0 42.6 100.0 0.1 1.7 1.8 0.9 0.5 0.6 0.1 2.1 6.1
Cormac Ryan 1 8:00 25.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 5.0
Pete Nance 37 12:08 56.4 47.9 0.0 0.4 1.7 2.2 0.7 0.5 0.2 0.2 0.9 4.5
Jericho Sims 55 17:50 83.3 0 61.5 1.8 3.2 5.0 1.1 1.0 0.2 0.2 1.9 4.1
Mark Sears 7 3:43 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 3.1
Gary Harris 45 13:43 45.1 41.9 88.9 0.3 1.0 1.2 1.0 0.4 0.6 0.2 1.1 2.6
Amir Coffey 30 8:50 47.3 28.0 86.7 0.2 0.7 0.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5 2.4
Andre Jackson Jr. 37 5:55 25.8 17.6 90.0 0.4 0.6 1.0 0.7 0.4 0.2 0.1 0.7 1.3
Thanasis Antetokounmpo 28 3:21 52.4 0.0 63.6 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 1.3

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Thibault Mairesse
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