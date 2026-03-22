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Stats & Highlights | Une claquette victorieuse pour Amen Thompson face au Heat

Publié le 22/03/2026 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Dans un match où Kevin Durant a dépassé Michael Jordan au rang des meilleurs scoreurs, son coéquipier a délivré les Rockets au buzzer face au Heat d’un immense Bam Adebayo.

Amen Thompson - Kevin DurantRencontre très riche en émotions à Houston, avec une victoire au buzzer et un moment d’histoire. Les Rockets (43v-27d) sont parvenus à se débarrasser du Heat (38v-33d) grâce à une claquette au buzzer d’Amen Thompson, auteur dans l’ensemble d’un gros double-double à 24 points et 18 rebonds.

Celui-ci a surgi sur un rebond offensif après une tentative impossible de « buzzer-beater » de Kevin Durant (27 points) qui, quelques minutes plus tôt dans le quatrième quart-temps, avait dépassé Michael Jordan, à la 5e place des meilleurs marqueurs de toute l’histoire (32 294 points).

Un dénouement heureux pour les Texans qui s’étaient retrouvés menés au score à quelques secondes de la fin, après une remise en jeu manquée par Tari Eason, générant un panier en « goaltending » de Simone Fontecchio (21 points). Houston a ainsi résisté à une nouvelle sortie immense de Bam Adebayo (32 points et 21 rebonds).

Les équipes de l’Est assurent

Un peu plus bas au classement à l’Ouest, les Suns (39v-32d) continuent à inquiéter. Pourtant à domicile, ils n’ont pas été en mesure de prendre le dessus sur les modestes Bucks (29v-41d). Ces derniers ont arraché la décision derrière un Ryan Rollins au four et au moulin (26 points, 10 rebonds et 7 passes). À ses côtés, Ousmane Dieng a signé 11 points, soit presque autant que Devin Booker, qui a arrosé toute la soirée (14 points à 4/17 aux tirs). Phoenix perd ainsi son 5e match de rang.

Malgré ce succès, les Bucks restent loin des Hornets (37v-34d) qui ont gagné sans difficulté face aux Grizzlies (24v-46d), privés de Ty Jerome. Un succès net de plus de 20 points derrière les 29 unités de LaMelo Ball et le double-double de Moussa Diabate (11 points et 14 rebonds). Toujours 10e à l’Est, Charlotte garde l’espoir de pouvoir remonter au classement.

Idem pour les Sixers (39v-32d) vainqueurs dans l’Utah (21v-50d) grâce à trois joueurs à 20 points ou plus : Quentin Grimes (25 points), VJ Edgecombe (22 points et 13 rebonds) et Trendon Watford (20 points et 9 rebonds). Philadelphie a surmonté un sérieux déficit d’adresse de loin (6/27 contre 9/40) pour l’emporter face à une équipe qui n’a fait jouer que huit éléments.

Un mot enfin sur la victoire des Cavs (44v-27d) sur le parquet des Pelicans (25v-47d) derrière leur duo Donovan Mitchell (27 points) – James Harden (20 points et 10 passes). Les deux hommes ont été les éléments moteurs dans le gros quatrième quart-temps de Cleveland (35-18). Les titulaires d’en face, hormis Zion Williamson (25 points), ont manqué d’adresse.

Washington – Oklahoma City
Orlando – LA Lakers
Atlanta – Golden State
San Antonio – Indiana
Dallas – LA Clippers

Charlotte – Memphis : 124-101

Charlotte Hornets / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 29 9/19 7/14 4/5 1 2 3 4 4 3 3 1 12 29 26
Brandon Miller 30 8/12 5/9 1/2 0 5 5 3 1 0 2 1 20 22 24
Miles Bridges 27 6/8 0/0 1/3 1 3 4 1 1 1 1 0 22 13 14
Moussa Diabate 33 5/6 0/0 1/2 6 8 14 3 1 1 3 2 21 11 26
Kon Knueppel 21 3/9 1/6 2/4 1 2 3 5 2 0 1 0 7 9 8
Coby White 19 4/11 1/4 3/4 1 7 8 7 4 0 5 0 13 12 14
Ryan Kalkbrenner 15 4/5 0/0 2/2 1 1 2 0 0 0 2 0 2 10 9
Sion James 21 3/5 2/4 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 6 8 10
Grant Williams 19 2/3 1/2 0/0 0 4 4 0 2 0 0 0 4 5 8
Josh Green 20 1/5 1/3 2/2 2 2 4 0 1 1 0 0 14 5 6
Pat Connaughton 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Tre Mann 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -2
Total 45/85 18/43 16/24 13 36 49 25 17 7 17 4 124
Memphis Grizzlies / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 23 7/14 0/5 5/6 2 1 3 1 2 0 0 0 -14 19 15
Javon Small 29 7/12 3/6 0/0 0 7 7 3 1 1 5 0 -10 17 18
Walter Clayton Jr. 22 4/9 3/6 0/0 0 4 4 2 4 2 1 0 -19 11 13
Olivier-Maxence Prosper 27 3/8 1/3 3/4 4 3 7 1 1 1 1 0 -21 10 12
Jaylen Wells 25 3/12 3/10 0/1 0 0 0 1 1 1 2 0 -16 9 -1
Taylor Hendricks 25 4/7 3/4 3/4 0 2 2 3 0 3 0 1 -10 14 19
Tyler Burton 29 3/8 2/5 2/2 1 3 4 1 3 0 0 0 -8 10 10
Taj Gibson 12 3/4 1/2 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 -3 7 9
DeJon Jarreau 22 1/5 0/1 2/2 0 3 3 4 2 0 3 0 -10 4 4
Cam Spencer 26 0/7 0/4 0/0 0 1 1 4 4 2 1 0 -4 0 -1
Total 35/86 16/46 15/19 9 25 34 20 20 10 13 1 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS111
OKC132
CHA124
MEM101
ORL104
LAL105
NOR106
CLE111
ATL126
GSW110
HOU123
MIA122
SAS134
IND119
DAL131
LAC138
UTH116
PHI126
PHO105
MIL108

New Orleans – Cleveland : 106-111

New Orleans Pelicans / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 32 10/14 0/0 5/9 1 5 6 3 3 1 1 0 -9 25 26
Saddiq Bey 37 6/14 4/8 3/3 2 3 5 4 4 0 1 0 9 19 19
Dejounte Murray 30 4/13 1/6 3/3 1 2 3 10 0 1 2 0 -2 12 15
Herbert Jones 31 4/12 4/11 0/0 0 3 3 3 5 1 0 1 -7 12 12
Trey Murphy III 41 3/10 2/8 2/2 1 5 6 0 2 1 1 2 -6 10 11
Derik Queen 15 3/5 0/1 3/3 0 3 3 4 1 3 2 0 0 9 15
Jeremiah Fears 18 3/11 1/5 0/0 1 2 3 3 0 0 1 0 -3 7 4
Karlo Matkovic 12 3/4 0/1 0/0 0 1 1 0 2 2 0 1 -11 6 9
Yves Missi 24 3/7 0/0 0/0 4 6 10 3 2 1 1 3 4 6 18
Total 39/90 12/40 16/20 10 30 40 30 19 10 9 7 106
Cleveland Cavaliers / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 39 9/23 3/8 6/7 1 6 7 3 1 1 1 0 -3 27 22
James Harden 36 8/17 4/9 0/0 0 6 6 10 2 1 2 1 14 20 27
Evan Mobley 31 8/10 0/1 2/5 3 5 8 3 3 1 2 2 0 18 25
Sam Merrill 32 5/9 3/7 2/2 1 9 10 2 2 0 1 0 5 15 22
Dean Wade 23 3/6 1/4 0/0 2 3 5 3 1 2 1 0 11 7 13
Thomas Bryant 15 5/7 0/1 1/2 2 6 8 1 2 0 1 1 -6 11 17
Keon Ellis 23 2/6 0/3 3/4 2 0 2 1 3 1 1 0 13 7 5
Max Strus 24 2/5 1/4 0/0 2 6 8 2 2 0 1 0 -6 5 11
Dennis Schroder 13 0/4 0/2 1/2 1 0 1 1 0 0 3 0 -4 1 -5
Nae'Qwan Tomlin 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
Total 42/88 12/39 15/22 14 41 55 26 17 6 13 4 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS111
OKC132
CHA124
MEM101
ORL104
LAL105
NOR106
CLE111
ATL126
GSW110
HOU123
MIA122
SAS134
IND119
DAL131
LAC138
UTH116
PHI126
PHO105
MIL108

Houston – Miami : 123-122

Houston Rockets / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 37 9/17 5/9 4/4 0 3 3 3 0 0 3 0 -11 27 22
Amen Thompson 38 10/17 1/1 3/3 7 11 18 4 1 0 3 1 2 24 37
Reed Sheppard 37 8/12 5/8 2/2 0 2 2 14 3 4 0 0 17 23 39
Alperen Sengun 32 9/13 0/0 1/2 3 9 12 3 4 0 3 0 -4 19 26
Jabari Smith Jr. 40 4/13 2/8 3/4 0 4 4 4 2 0 1 2 -4 13 12
Aaron Holiday 13 3/4 2/3 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 12 8 10
Tari Eason 20 2/7 1/3 2/2 1 2 3 0 1 0 3 0 -9 7 2
Dorian Finney-Smith 14 0/2 0/2 1/2 1 0 1 3 2 0 0 0 9 1 2
Josh Okogie 3 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 0
Jae'Sean Tate 6 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 -4 0 0
Total 45/86 16/35 17/21 13 31 44 33 16 5 13 3 123
Miami Heat / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 45 12/21 2/4 6/8 5 16 21 4 4 2 1 0 5 32 47
Tyler Herro 39 10/22 2/9 3/3 0 6 6 4 0 1 0 0 12 25 24
Simone Fontecchio 38 8/12 5/9 0/0 0 3 3 3 1 1 0 0 17 21 24
Pelle Larsson 31 7/12 2/3 3/5 4 1 5 3 5 0 2 0 2 19 18
Davion Mitchell 37 6/15 3/10 0/0 0 1 1 9 2 2 2 0 8 15 16
Myron Gardner 20 3/4 2/3 0/0 1 1 2 3 5 0 2 0 -15 8 10
Dru Smith 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 1 -13 2 4
Nikola Jovic 4 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0 -2
Kel'el Ware 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 -15 0 -1
Kasparas Jakučionis 14 0/1 0/1 0/0 1 0 1 3 0 0 0 0 -5 0 3
Total 47/92 16/41 12/16 11 30 41 31 19 6 9 1 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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CHA124
MEM101
ORL104
LAL105
NOR106
CLE111
ATL126
GSW110
HOU123
MIA122
SAS134
IND119
DAL131
LAC138
UTH116
PHI126
PHO105
MIL108

Utah – Philadelphie : 116-126

Utah Jazz / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Airious Bailey 33 7/20 4/14 7/8 1 6 7 4 4 0 2 5 3 25 25
Elijah Harkless 36 6/13 1/5 2/2 0 4 4 5 4 5 2 1 -2 15 21
Cody Williams 35 5/15 0/4 5/6 0 0 0 3 4 0 3 0 -18 15 4
Bez Mbeng 45 5/7 1/3 2/2 2 4 6 7 3 0 0 0 -14 13 24
Kyle Filipowski 18 3/14 1/8 5/5 1 5 6 4 3 1 1 1 5 12 12
Kennedy Chandler 37 5/13 2/4 7/7 0 5 5 4 2 1 0 0 -4 19 21
John Konchar 25 4/8 0/2 1/1 2 3 5 2 4 1 0 1 -14 9 14
Oscar Tshiebwe 11 4/6 0/0 0/0 5 1 6 0 1 0 0 0 -6 8 12
Total 39/96 9/40 29/31 11 28 39 29 25 8 8 8 116
Philadelphia 76ers / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Quentin Grimes 36 9/15 1/4 6/6 0 5 5 4 5 0 4 0 9 25 24
VJ Edgecombe 39 9/19 1/4 3/4 2 11 13 4 3 1 2 0 6 22 27
Adem Bona 26 7/12 0/0 2/4 3 2 5 0 3 1 0 2 6 16 17
Justin Edwards 25 3/10 1/5 1/1 0 0 0 1 2 1 0 0 5 8 3
Dominick Barlow 4 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1
Trendon Watford 23 7/11 0/1 6/6 1 8 9 4 1 0 3 0 15 20 26
Cameron Payne 27 4/10 3/7 5/5 0 3 3 7 2 0 1 1 -2 16 20
Jabari Walker 18 3/5 0/1 2/2 3 2 5 3 4 1 1 1 5 8 15
MarJon Beauchamp 13 2/4 0/2 2/2 1 2 3 1 3 0 1 0 7 6 7
Andre Drummond 21 2/5 0/2 0/0 4 4 8 2 1 0 2 4 6 4 13
Dalen Terry 8 0/1 0/1 0/0 2 1 3 1 2 0 1 0 -7 0 2
Total 46/92 6/27 28/32 16 40 56 27 26 4 16 8 126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS111
OKC132
CHA124
MEM101
ORL104
LAL105
NOR106
CLE111
ATL126
GSW110
HOU123
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SAS134
IND119
DAL131
LAC138
UTH116
PHI126
PHO105
MIL108

Phoenix – Milwaukee : 105-108

Phoenix Suns / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Green 36 9/17 3/6 3/7 1 2 3 2 1 0 2 0 -14 24 15
Collin Gillespie 33 6/13 4/11 2/2 1 3 4 6 2 0 1 0 -1 18 20
Devin Booker 35 4/17 2/5 4/5 1 3 4 7 3 2 3 1 3 14 11
Oso Ighodaro 32 6/8 0/0 0/2 2 3 5 3 3 1 2 0 -11 12 15
Jordan Goodwin 27 4/9 2/6 1/2 3 4 7 4 2 1 1 0 -3 11 16
Ryan Dunn 23 5/9 2/5 0/0 3 5 8 3 2 1 1 1 1 12 20
Rasheer Fleming 19 3/6 2/5 0/0 0 2 2 0 5 1 0 1 6 8 9
Jamaree Bouyea 9 2/4 0/0 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 6 4 6
Khaman Maluach 16 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 1 7 2 3
Isaiah Livers 10 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -9 0 -1
Total 40/89 15/39 10/18 12 26 38 27 21 7 10 4 105
Milwaukee Bucks / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Rollins 33 10/19 3/7 3/6 0 10 10 7 1 3 3 0 6 26 31
Kyle Kuzma 24 7/12 3/8 3/4 0 2 2 1 0 0 2 1 7 20 16
Ousmane Dieng 33 5/11 1/3 0/0 0 2 2 2 1 1 2 0 -2 11 8
Taurean Prince 22 3/8 2/6 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 6 8 5
Myles Turner 20 2/3 1/2 2/3 0 3 3 0 5 1 2 2 -7 7 9
Gary Trent Jr. 23 4/10 3/6 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 13 11 6
A.J. Green 17 3/6 2/5 0/0 0 5 5 2 3 0 1 0 -8 8 11
Cam Thomas 16 2/5 0/1 3/4 0 1 1 1 1 1 3 0 -6 7 3
Jericho Sims 25 1/1 0/0 3/4 8 3 11 3 1 0 1 0 5 5 17
Pete Nance 27 2/3 1/1 0/0 0 5 5 3 3 0 0 1 1 5 13
Total 39/78 16/39 14/21 8 34 42 20 17 6 15 4 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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Content Editor Samuel Hauraix
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