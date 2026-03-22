Stats & Highlights | Une claquette victorieuse pour Amen Thompson face au Heat

Rencontre très riche en émotions à Houston, avec une victoire au buzzer et un moment d’histoire. Les Rockets (43v-27d) sont parvenus à se débarrasser du Heat (38v-33d) grâce à une claquette au buzzer d’Amen Thompson, auteur dans l’ensemble d’un gros double-double à 24 points et 18 rebonds.

Celui-ci a surgi sur un rebond offensif après une tentative impossible de « buzzer-beater » de Kevin Durant (27 points) qui, quelques minutes plus tôt dans le quatrième quart-temps, avait dépassé Michael Jordan, à la 5e place des meilleurs marqueurs de toute l’histoire (32 294 points).

Un dénouement heureux pour les Texans qui s’étaient retrouvés menés au score à quelques secondes de la fin, après une remise en jeu manquée par Tari Eason, générant un panier en « goaltending » de Simone Fontecchio (21 points). Houston a ainsi résisté à une nouvelle sortie immense de Bam Adebayo (32 points et 21 rebonds).

Les équipes de l’Est assurent

Un peu plus bas au classement à l’Ouest, les Suns (39v-32d) continuent à inquiéter. Pourtant à domicile, ils n’ont pas été en mesure de prendre le dessus sur les modestes Bucks (29v-41d). Ces derniers ont arraché la décision derrière un Ryan Rollins au four et au moulin (26 points, 10 rebonds et 7 passes). À ses côtés, Ousmane Dieng a signé 11 points, soit presque autant que Devin Booker, qui a arrosé toute la soirée (14 points à 4/17 aux tirs). Phoenix perd ainsi son 5e match de rang.

Malgré ce succès, les Bucks restent loin des Hornets (37v-34d) qui ont gagné sans difficulté face aux Grizzlies (24v-46d), privés de Ty Jerome. Un succès net de plus de 20 points derrière les 29 unités de LaMelo Ball et le double-double de Moussa Diabate (11 points et 14 rebonds). Toujours 10e à l’Est, Charlotte garde l’espoir de pouvoir remonter au classement.

Idem pour les Sixers (39v-32d) vainqueurs dans l’Utah (21v-50d) grâce à trois joueurs à 20 points ou plus : Quentin Grimes (25 points), VJ Edgecombe (22 points et 13 rebonds) et Trendon Watford (20 points et 9 rebonds). Philadelphie a surmonté un sérieux déficit d’adresse de loin (6/27 contre 9/40) pour l’emporter face à une équipe qui n’a fait jouer que huit éléments.

Un mot enfin sur la victoire des Cavs (44v-27d) sur le parquet des Pelicans (25v-47d) derrière leur duo Donovan Mitchell (27 points) – James Harden (20 points et 10 passes). Les deux hommes ont été les éléments moteurs dans le gros quatrième quart-temps de Cleveland (35-18). Les titulaires d’en face, hormis Zion Williamson (25 points), ont manqué d’adresse.

Charlotte – Memphis : 124-101

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WAS 111 OKC 132 CHA 124 MEM 101 ORL 104 LAL 105 NOR 106 CLE 111 ATL 126 GSW 110 HOU 123 MIA 122 SAS 134 IND 119 DAL 131 LAC 138 UTH 116 PHI 126 PHO 105 MIL 108

New Orleans – Cleveland : 106-111

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Houston – Miami : 123-122

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Utah – Philadelphie : 116-126

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Phoenix – Milwaukee : 105-108

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