Stats & Highlights | Une claquette victorieuse pour Amen Thompson face au Heat

NBA – Dans un match où Kevin Durant a dépassé Michael Jordan au rang des meilleurs scoreurs, son coéquipier a délivré les Rockets au buzzer face au Heat d’un immense Bam Adebayo.
Rencontre très riche en émotions à Houston, avec une victoire au buzzer et un moment d’histoire. Les Rockets (43v-27d) sont parvenus à se débarrasser du Heat (38v-33d) grâce à une claquette au buzzer d’Amen Thompson, auteur dans l’ensemble d’un gros double-double à 24 points et 18 rebonds.
Celui-ci a surgi sur un rebond offensif après une tentative impossible de « buzzer-beater » de Kevin Durant (27 points) qui, quelques minutes plus tôt dans le quatrième quart-temps, avait dépassé Michael Jordan, à la 5e place des meilleurs marqueurs de toute l’histoire (32 294 points).
Un dénouement heureux pour les Texans qui s’étaient retrouvés menés au score à quelques secondes de la fin, après une remise en jeu manquée par Tari Eason, générant un panier en « goaltending » de Simone Fontecchio (21 points). Houston a ainsi résisté à une nouvelle sortie immense de Bam Adebayo (32 points et 21 rebonds).
Les équipes de l’Est assurent
Un peu plus bas au classement à l’Ouest, les Suns (39v-32d) continuent à inquiéter. Pourtant à domicile, ils n’ont pas été en mesure de prendre le dessus sur les modestes Bucks (29v-41d). Ces derniers ont arraché la décision derrière un Ryan Rollins au four et au moulin (26 points, 10 rebonds et 7 passes). À ses côtés, Ousmane Dieng a signé 11 points, soit presque autant que Devin Booker, qui a arrosé toute la soirée (14 points à 4/17 aux tirs). Phoenix perd ainsi son 5e match de rang.
Malgré ce succès, les Bucks restent loin des Hornets (37v-34d) qui ont gagné sans difficulté face aux Grizzlies (24v-46d), privés de Ty Jerome. Un succès net de plus de 20 points derrière les 29 unités de LaMelo Ball et le double-double de Moussa Diabate (11 points et 14 rebonds). Toujours 10e à l’Est, Charlotte garde l’espoir de pouvoir remonter au classement.
Idem pour les Sixers (39v-32d) vainqueurs dans l’Utah (21v-50d) grâce à trois joueurs à 20 points ou plus : Quentin Grimes (25 points), VJ Edgecombe (22 points et 13 rebonds) et Trendon Watford (20 points et 9 rebonds). Philadelphie a surmonté un sérieux déficit d’adresse de loin (6/27 contre 9/40) pour l’emporter face à une équipe qui n’a fait jouer que huit éléments.
Un mot enfin sur la victoire des Cavs (44v-27d) sur le parquet des Pelicans (25v-47d) derrière leur duo Donovan Mitchell (27 points) – James Harden (20 points et 10 passes). Les deux hommes ont été les éléments moteurs dans le gros quatrième quart-temps de Cleveland (35-18). Les titulaires d’en face, hormis Zion Williamson (25 points), ont manqué d’adresse.
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