Les Hawks assomment les Warriors pour signer un 10/10 à domicile

Golden State a d’abord dû résister au départ canon du tandem Daniels-Gueye, dans la lumière en l’absence de Jalen Johnson (13-5). A 3-points, le trio Melton-Spencer-Green a permis aux Warriors de remonter la pente. Nate Williams a pris le relais avec un 3-points et deux lay-ups, bien aidé par le 2+1 de Brandin Podziemski et le 3-points de Quinten Post (35-36). Atlanta a soutenu la comparaison jusqu’à la pause, cette fois grâce aux relais de Zaccharie Risacher, Nickeil Alexander-Walker puis aux quatre points de CJ McCollum avant le repos (63-61).

La suite s’annonçait au moins aussi disputée, mais les Hawks ont soudainement haussé leur niveau de jeu au retour des vestiaires pour semer les Warriors au score.

Sur la lancée de sa fin de première mi-temps, CJ McCollum a été le dynamiteur de la défense adverse, scorant 13 points en moins de cinq minutes ! Golden State n’a pas survécu à ce coup de chaud, encaissant un 25-5 pour débuter le troisième quart-temps et donc rapidement relégué à plus de 20 points d’écart (88-66).

Les Hawks ont su conserver l’écart jusqu’en fin de troisième quart-temps après un dernier panier de l’incontournable CJ McCollum (102-81). Le trio NAW-Daniels-Kispert a maintenu la pression pour empêcher Golden State de nourrir le moindre espoir de retour. Jock Landale a bonifié la superbe prestation de ses coéquipiers en terminant le boulot par deux dunks pour permettre aux siens de savourer un succès net et sans bavure, 126-110.

Pour couronner le tout, Buddy Hield a même pu disputer ses premières minutes à domicile sous ses nouvelles couleurs, recevant au passage une belle ovation de la State Farm Arena.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– CJ McCollum allume la mèche. Il a dégoûté les Warriors presque à lui tout seul, en éclipsant la bonne première mi-temps des hommes de Steve Kerr par un troisième quart-temps époustouflant. L’arrière a parfaitement pris le relais du trio Daniels-Risacher-Gueye en claquant 15 points sur la période pour contribuer à faire complètement craquer les Warriors, relégués à bonne distance jusqu’à la fin.

– Un Dyson Daniels record. Lui aussi a sorti un quart-temps à 15 points, pour débuter le match, et a poursuivi sur sa lancée jusqu’à la fin, impressionnant par son efficacité, à 12/17 au tir, en plus de son abattage habituel, entre ses 7 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. Avec 28 points à l’arrivée, l’Australien égale son record en carrière.

– Zaccharie Risacher en parfait role player. Si Mouhamed Gueye a été épatant avec ses 16 points à 6/6 au tir, dont 4/4 à 3-points, 10 rebonds et 3 contres, il convient également de mentionner les bons relais apportés par Zaccharie Risacher, auteur de 13 points à la pause pour finir à 17 unités, à 5/6 au tir dont 4/5 de loin. Il a régalé sur certains passages, notamment sur son dernier drive magique, entre spin move et finition main gauche !

– strong>Jonathan Kuminga (et Buddy Hield) peu en vue. C’était l’heure des retrouvailles pour Jonathan Kuminga et Buddy Hield, passés des Warriors aux Hawks avant la trade deadline. Alors qu’on attendait un Jonathan Kuminga revanchard, ce dernier a finalement été inoffensif, se contentant d’un petit lay-up en contre-attaque pour signer 2 points à 1/9 au tir, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 ballons perdus en 22 minutes. Buddy Hield espérait pour sa part ouvrir son compteur à l’occasion des ses premières minutes à domicile. Dans une ambiance bon enfant alors que le match était déjà plié, le Bahamien a un peu abusé (0/3 au tir, 2 ballons perdus en 4 minutes), et a fini par un dunk après le buzzer qui a déclenché l’hilarité dans les deux camps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.