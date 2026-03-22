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À l’ultime seconde, Luke Kennard libère les Lakers à Orlando !

Publié le 22/03/2026 à 6:23 Twitter Facebook

Grâce à un « game winner » de Luke Kennard à 0.6 seconde de la fin, les Lakers empochent une neuvième victoire de suite face au Magic (105-104), le soir où LeBron James a battu un nouveau record.

À l’image de Luka Doncic (16 points), toujours touché par la grâce, les Lakers signent un premier quart-temps canon. La réussite au shoot est insolente, la domination dans la peinture est totale et tout le monde se projette dès que possible en transition pour punir le Magic. Une équipe d’Orlando sauvée par des 3-points de Tristan da Silva, des rebonds offensifs de Goga Bitadze et une agressivité collective pour provoquer des fautes (37-30).

Luka Doncic sur le banc, Orlando en profite logiquement et c’est avec un banc très impactant, mené par Goga Bitadze, Jevon Carter et Jamal Cain, que la franchise floridienne signe un 20-2 (!) sur les deux quarts-temps. Portant le score de -14 à +6 en leur faveur. Doncic de retour, et toujours tout sourire au gré de ses paniers (24 points), l’attaque de Los Angeles repart de l’avant, mais c’est bien la défense qui pose problème jusqu’à présent (65-62).

Le match s’équilibre sérieusement en seconde période, les changements d’avantage devenant fréquents, et cela ressemble à une vraie bataille physique, entre deux formations qui se rendent coup pour coup et qui se tiennent en une possession. Moins influent, Luka Doncic laisse Austin Reaves briller, et de fort belle manière, tandis que le collectif floridien continue de faire le job.

Direction le « money-time » donc, où la rencontre s’emballe et où cette possession d’écart tient toujours. Orlando reste devant, en s’appuyant sur Paolo Banchero aux lancers-francs notamment, mais Los Angeles s’accroche, avant tout grâce à Austin Reaves. Ce même Reaves qui a un ballon pour égaliser à 104 partout, mais qui le rate. Deandre Ayton gratte une seconde chance, mais il fait preuve de maladresse sur la ligne, à l’image de son équipe ce soir (19/29).

Dans la foulée, les Lakers récupèrent pourtant le ballon sur la remise en jeu grâce à LeBron James, mais le Magic s’en sort d’abord avec un contre de Paolo Banchero sur une tentative de « layup » sous le panier du « King », esseulé. Marcus Smart réussit ensuite à trouver Luke Kennard, étonnamment laissé seul à 3-points, et le sniper californien ne se fait pas prier : il sanctionne pour offrir la victoire aux « Purple & Gold » à l’ultime seconde (105-104) ! Il y a un mois, le Magic avait gagné d’un point chez les Lakers…

CE QU’IL FAUT RETENIR

LeBron James dépasse Robert Parish. C’est donc en Floride, là où il aura passé quatre ans entre 2010 et 2014, que LeBron James s’est emparé du record de matchs disputés en saison régulière, propriété de Robert « The Chief » Parish depuis avril 1996. À Orlando, et non à Miami où il s’était déjà rendu jeudi, le « King » a joué le 1 612e match de sa carrière, sur un maximum possible de 1 838 (en 23 saisons). Ce qui lui donne un invraisemblable taux de disponibilité de… 87.7% !

Le meilleur shooteur de la ligue a frappé. Luke Kennard est le joueur le plus adroit de NBA à 3-points, avec 48.1% dans l’exercice avant cette nuit, et il termine ce match à Orlando à 3/4 de loin, en inscrivant surtout le panier de la gagne en sortie de banc. Esseulé plein axe derrière l’arc, le shooteur des Lakers n’a pas tremblé pour convertir sa tentative et libérer toute son équipe et ses coéquipiers, qui se sont rués vers lui. Un « game-winner » plein de sang-froid, histoire de préserver la série d’invincibilité des hommes de JJ Redick, au forceps et au bout du suspense.

Suspension à venir pour Luka Doncic. Avec déjà 15 fautes techniques au compteur, Luka Doncic se savait sous la menace d’une suspension s’il en récoltait une 16e. C’est arrivé cette nuit à Orlando, après un accrochage avec Goga Bitdaze, à qui il a lancé un : « Je vais te défoncer », et si la NBA ne l’annule pas, le Slovène purgera sa rencontre de suspension lundi, à Detroit. Quand on voit sa deuxième mi-temps, où il a semblé emprunté physiquement (d’où ses 9 points à 2/13, après en avoir planté 24 à 10/17 en première période), on se dit que ce repos forcé ne lui fera pas de mal. Même si les Lakers vont faire appel pour qu’il y échappe.

Orlando Magic / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 36 4/14 0/3 8/8 2 3 5 6 3 3 3 1 -18 16 18
Jalen Suggs 34 5/10 2/7 2/2 0 3 3 6 4 1 3 0 -20 14 16
Wendell Carter Jr. 29 5/8 1/1 2/2 2 7 9 2 4 1 1 0 -11 13 21
Desmond Bane 38 4/14 1/6 3/3 0 4 4 5 2 3 5 1 -10 12 10
Tristan Da Silva 21 4/6 2/3 2/2 0 2 2 0 5 0 0 0 -9 12 12
Jevon Carter 21 5/13 3/11 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 18 13 8
Jamal Cain 23 4/10 1/6 1/2 2 3 5 1 1 0 0 0 11 10 9
Goga Bitadze 18 3/3 0/0 3/4 5 2 7 5 4 0 2 0 9 9 18
Jett Howard 7 1/3 1/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 7 3 4
Noah Penda 13 1/3 0/0 0/0 1 2 3 0 2 0 1 0 18 2 2
Total 36/84 11/38 21/23 12 30 42 27 27 9 16 2 104
Los Angeles Lakers / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 38 12/30 3/13 6/9 1 4 5 8 2 4 4 1 10 33 26
Austin Reaves 40 10/20 2/8 4/4 2 5 7 5 4 2 3 1 8 26 28
LeBron James 34 5/13 0/2 2/2 0 6 6 4 1 3 1 0 4 12 16
Deandre Ayton 29 3/4 0/0 3/6 6 6 12 1 1 0 2 0 2 9 16
Marcus Smart 31 0/3 0/2 2/2 1 0 1 1 3 1 1 0 1 2 1
Luke Kennard 20 5/7 3/4 0/0 1 2 3 0 2 0 1 0 -6 13 13
Jaxson Hayes 19 3/3 0/0 2/6 2 5 7 0 2 0 0 3 -2 8 14
Rui Hachimura 15 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 -3 2 3
Jake LaRavia 14 0/5 0/3 0/0 1 0 1 0 4 1 0 0 -9 0 -3
Total 39/87 8/32 19/29 14 29 43 19 20 11 12 6 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS111
OKC132
CHA124
MEM101
ORL104
LAL105
NOR106
CLE111
ATL126
GSW110
HOU123
MIA122
SAS134
IND119
DAL131
LAC138
UTH116
PHI126
PHO105
MIL108

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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