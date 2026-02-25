LeBron James rate le tir de la gagne, et le Magic s’impose chez les Lakers

Les Lakers ont concédé une défaite sur le fil face au Magic (110-109) après une dernière minute étouffante pendant laquelle LeBron James avait redonné l’avantage aux Lakers à 26 secondes de la fin, avant finalement de rater le tir de la gagne au buzzer.

Le match démarre avec justement un LeBron James agressif, auteur de 10 points rapides, dont deux tirs primés, pour donner le ton. Los Angeles prend jusqu’à sept points d’avance, mais Orlando réagit derrière Wendell Carter Jr, dominateur près du cercle. Les Lakers n’ont pas de solution pour le contenir et voient leur avance fondre. Portés par Luka Doncic, déjà à 11 points, les Californiens bouclent le premier quart-temps avec huit longueurs d’avance (33-25).

Dans le deuxième quart-temps, Tristan da Silva se met en évidence, tandis que Carter Jr. continue de peser (15 points à la pause). Les deux équipes se répondent à l’intérieur, Deandre Ayton trouvant lui aussi des positions faciles. Austin Reaves, discret en début de match, reste muet pendant une bonne partie de la première mi-temps. Malgré tout, les Lakers virent en tête à la pause, avec une courte avance de trois points (56-53).

Le réveil de Reaves et… de Banchero

Au retour des vestiaires, Austin Reaves lance enfin son match : lancers francs, alley-oop avec LeBron puis tir à 3-points permettent aux Lakers de creuser l’écart. Los Angeles prend dix points d’avance et semble contrôler la rencontre. Mais Paolo Banchero prend feu. Il enchaîne les paniers, inscrit 17 points dans le troisième quart-temps et maintient Orlando au contact. Malgré une frayeur sur une perte de balle en fin de période, les Lakers conservent une courte avance d’un point à l’entame du dernier acte (80-79).

Le quatrième quart-temps est irrespirable. Desmond Bane enchaîne les tirs et offre au Magic sa première avance depuis le premier quart-temps. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Austin Reaves multiplie les actions agressives pour maintenir les Lakers à flot, tandis que Paolo Banchero continue d’attaquer le cercle.

À 90 secondes de la fin, les Lakers mènent de trois points, mais Paolo Banchero réduit l’écart. Luka Doncic pense obtenir trois lancers-francs, mais le challenge d’Orlando annule la faute, et ça se transforme en entre-deux. LeBron James donne deux points d’avance aux siens sur la ligne des lancers, avant que Desmond Bane ne fasse basculer la rencontre avec un tir primé à 34 secondes du terme.

LeBron James répond par un dunk sur une remise en jeu signée Luka Doncic, mais sur la possession suivante, Wendell Carter Jr. ramasse un rebond offensif crucial et inscrit le »gamer winner« à 7 secondes de la sirène.

Les Lakers ont une dernière opportunité sur l’ultime remise en jeu : Luka Doncic se retrouve démarqué sur un joli système, mais il hésite à prendre le tir à 3-points. Résultat, la défense monte sur lui, et il sert dans le coin LeBron, contraint de tenter un tir déséquilibré au buzzer, qui échoue. Orlando s’impose 110-109 et réalise le doublé à Los Angeles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ayton oublié ? Alors qu’il réalisait un gros match, Deandre Ayton a complétement été oublié en fin de match… Cela fait partie des éléments à corriger chez les Lakers qui s’appuient trop sur le tandem LeBron-Doncic dans le »money time« alors que l’équipe a besoin de variété et d’alternance.

– Défaite unique. Pour la première fois de la saison, les Lakers perdent une rencontre alors qu’ils menaient après trois quart-temps. C’est aussi leur 4e défaite en six matches, et c’est face à des gros bras : OKC, San Antonio, Boston et Orlando.

– Rebond offensif. A l’image de cette miette ramassée par Wendell Carter Jr. pour le panier de la gagne, le Magic a laminé les Lakers au rebond offensif avec 12 prises, pour 15 points inscrits sur des »secondes chances”.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.