Matchs en carrière : LeBron James égale la montagne Robert Parish

Il y a presque trente ans jour pour jour, le 6 avril 1996, Robert Parish devenait le joueur le plus capé de l’histoire de la NBA, avec son 1 561e match, dépassant ainsi Kareem Abdul-Jabbar. Comme « The Chief » jouera une ultime saison en 1996/97, il ira mettre la barre très haut, à 1 611 matches en carrière. Pendant trois décennies, ce record a été intouchable. Jusqu’à LeBron James, évidemment…

« J’ai toujours pensé que ce record serait battu », a glissé l’ancienne légende des Celtics. L’ailier des Lakers avait déjà pris la première place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire, il n’est donc pas étonnant de le voir devenir le joueur le plus présent sur les parquets dans l’histoire de la NBA.

Du côté de Miami, il a disputé son 1 611e match, ce qui lui permet d’égaler le record, qui tombera dès sa prochaine sortie. C’est un record de plus pour LeBron James mais c’est un record plus symbolique que les autres.

« S’il y a bien quelqu’un qui mérite de battre ce record, c’est LeBron James », estime Robert Parish, pour ESPN. « Parce qu’il fait tellement attention à son corps. Sa manière de faire avec sa forme physique fait écho à la mienne, à mon alimentation, à ma façon de m’occuper de mon corps. C’est une preuve de ma longévité mais aussi de celle de LeBron. »

De la place pour LeBron James à la table des géants

Ayant enchaîné les saisons comme personne – il est le seul à 23 exercices dans l’histoire -, le quadruple MVP et MVP des Finals ne pouvait que finir par arracher ce record, même s’il s’en défend.

« Ce n’est pas quelque chose que j’avais prévu de faire. La seule chose que j’ai toujours gardée à l’esprit, c’est qu’on ne peut pas être un leader ni mettre en acte ce qu’on dit si on n’est pas présent pour ses coéquipiers. J’ai toujours été fier d’être le plus disponible possible pour mes coéquipiers durant ma carrière, d’être sur le terrain tous les soirs et de rester en pleine forme. »

Et avec son triple-double contre Miami (19 points, 15 rebonds et 10 passes) qui suit sa superbe performance à Houston (30 points en manquant un seul tir seulement), LeBron James continue de briller alors qu’il a 41 ans passés. « Il joue encore à un niveau All-Star, ce qui est impressionnant », admire Robert Parish, qui tournait à 3.7 points et 2.1 rebonds lors de sa dernière saison avec les Bulls, à 43 ans.

« Bravo au Chief. J’ai vu ce qu’il dit sur moi et il n’y a pas beaucoup d’anciens qui parlent comme ça de la génération après eux », se réjouit LeBron James, qui fait partie du gratin pour l’ancien pivot de Boston, qui a connu de près parmi les meilleurs joueurs de l’histoire (Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Michael Jordan). « Il y a de la place pour LeBron là-dedans. Il est un des plus grands. Ils auront une chaise de plus et pourront se décaler pour lui. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 48 33:16 51.4 31.8 74.1 0.8 4.9 5.6 6.8 1.4 1.1 3.0 0.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.