LeBron James oublie son âge pendant les rencontres

Si c’est Luka Doncic qui a fait la différence dans la victoire des Lakers à Houston, il a partagé la lumière avec LeBron James. L’ailier de Los Angeles, 41 ans passés, jouait son 1 610e match en carrière, soit un de moins que le record NBA de Robert Parish (1 611), mais on l’a presque oublié. Pourquoi ? Parce qu’il a multiplié les dunks !

Le quadruple MVP a rejoint les vestiaires à la pause avec 18 points et surtout un parfait 8/8 au shoot, symbolisant la domination de son équipe durant les 24 premières minutes.

« Il a été incroyable dans cette rencontre et, notamment à la fin, a été patient et ça fait partie de son évolution dans l’équipe », analyse JJ Redick, alors que la question du sacrifice de LeBron James fut récemment évoqué. « Il a été patient, en sachant qu’il allait avoir le ballon, allait avoir des opportunités en transition, des actions pour lui, des actions loin du ballon, des shoots à 3-pts dans le coin. Il a été excellent. »

Dans la victoire des siens, l’ancien du Heat et des Cavaliers a terminé avec 30 points à 13/14 au shoot ! Et même à la fin, servi par Luka Doncic, il s’est encore envolé, pour son sixième dunk de la rencontre.

« Là, je me sens… Mais uniquement maintenant, car pendant le match, je me sens plutôt bien », commente le joueur, qui a finalement fait son âge après, dans le vestiaire. « Avant le match, je ne me sentais pas vraiment bien. Je bâillais, j’étais fatigué. Je me suis motivé moi-même. Pendant la rencontre, je me sentais bien et je suis satisfait d’avoir fait quelques actions qui ont aidé l’équipe à l’emporter. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 48 33:16 51.4 31.8 74.1 0.8 4.9 5.6 6.8 1.4 1.1 3.0 0.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.