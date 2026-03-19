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Luka Doncic (40 points) a encore le dernier mot à Houston

Publié le 19/03/2026 à 7:16 Twitter Facebook

NBA – Après une excellente première mi-temps des Lakers, les Rockets ont répondu avec force. Mais le Slovène a plié l’affaire à la fin (116-124) et c’est une victoire importante pour Los Angeles.

Dans la continuité de la seconde période du dernier match, Kevin Durant est ciblé par la défense de Los Angeles. Il n’a donc aucun impact alors que ses adversaires déroulent un basket solide. Déjà en attaque avec des paniers primés et aucun ballon perdu, puis en défense. Luka Doncic est, comme à son habitude, chaud dès le premier quart-temps, surtout qu’il se motive en se chauffant avec un spectateur (26-35).

Les Lakers défendent très bien et LeBron James enchaîne les envolées et les dunks comme s’il avait 25 ans. Les prises à deux sur « KD » ne sont pas bien exploitées, aucun décalage n’est vraiment fait pour Houston et comme les Californiens sont adroits de loin, la première période est presque à sens unique (55-67). Une réponse est attendue pour les hommes d’Ime Udoka, elle intervient immédiatement et sous l’autorité d’un homme : Kevin Durant.

Il enfile les paniers et Houston passe un 15-1 ! L’attaque de Los Angeles est en panne, les transmissions vers Deandre Ayton ne passent plus et les possessions perdues s’accumulent.

Résultat, Houston est devant à l’entame du dernier acte (92-89). LeBron James remet de l’ordre avant un 9-0 des Texans. Si bien que c’est Luka Doncic qui va faire la décision, avec ses passes mais surtout ses paniers à 3-pts. Les Lakers passent un 13-2 au meilleur des moments et s’imposent 116-124. C’est leur septième victoire de suite et elle est très importante dans la course aux playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic trop fort à la fin. Avec 40 points à 12/25 au shoot dont 7/17 à 3-pts, 10 passes et 9 rebonds, le Slovène a brillé. Certes, son adresse à 3-pts n’est pas folle et il a perdu des ballons, mais quand il a fallu l’emporter dans le « money time », il a fait très mal à Houston.

– Les papys font de la résistance. Chez les anciens, la première période a été pour LeBron James, avec ses jambes de 20 ans et son 8/8 au shoot. La seconde pour Kevin Durant, qui a su réagir après deux mi-temps ratées de suite face à la défense de Los Angeles. LeBron James termine avec 30 points à 12/13 au shoot, Kevin Durant avec le même match qu’il y a quelques jours, mais inversé : 18 points dont 16 après la pause.

– Le « tiebreaker » pour les Californiens. Avec cette septième victoire de suite, les Lakers consolident leur troisième place à l’Ouest mais surtout, ils affichent un bilan de 2-1 face à Houston. Il n’y aura plus de duel entre les deux franchises donc si elles finissent avec le même bilan (ce qui n’est pas impossible), ce sont LeBron James et sa bande qui ont auront l’avantage au classement.

Houston Rockets / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alperen Sengun 37 10/15 1/2 6/6 2 2 4 10 2 1 2 0 7 27 35
Amen Thompson 42 11/19 0/1 4/4 4 7 11 4 4 2 0 0 -8 26 35
Kevin Durant 38 7/11 2/5 2/3 0 6 6 4 3 2 4 0 -2 18 21
Jabari Smith Jr. 38 7/15 3/8 1/2 2 3 5 4 4 0 0 0 -2 18 18
Tari Eason 32 4/13 0/3 2/2 2 4 6 1 2 1 2 1 0 10 8
Reed Sheppard 27 4/12 3/8 0/0 0 2 2 3 3 2 3 0 -8 11 7
Dorian Finney-Smith 9 1/3 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -13 3 3
Josh Okogie 14 1/3 1/2 0/0 1 1 2 0 3 2 0 0 -8 3 5
Clint Capela 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Total 45/91 11/32 15/17 12 26 38 26 21 10 11 1 116
Los Angeles Lakers / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 38 12/25 7/17 9/14 0 9 9 10 3 1 5 0 2 40 37
LeBron James 34 13/14 2/2 2/3 1 4 5 2 3 1 2 1 0 30 35
Deandre Ayton 34 8/10 0/0 0/0 1 3 4 2 3 0 1 3 1 16 22
Austin Reaves 38 4/9 1/3 5/6 0 3 3 8 3 0 1 1 6 14 19
Marcus Smart 34 2/7 1/5 0/0 0 3 3 4 2 2 1 0 7 5 8
Rui Hachimura 20 3/4 2/2 0/0 1 2 3 0 1 0 0 1 8 8 11
Luke Kennard 18 2/3 1/2 0/0 1 0 1 1 2 1 3 0 7 5 4
Jake LaRavia 10 2/4 1/1 0/0 1 2 3 2 2 1 0 1 3 5 10
Jaxson Hayes 14 0/0 0/0 1/4 0 3 3 1 1 0 0 1 6 1 3
Total 46/76 15/32 17/27 5 29 34 30 20 6 13 8 124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM125
DEN118
BOS120
GSW99
BRO92
OKC121
IND119
POR127
CHI109
TOR139
MIN147
UTH111
NOR124
LAC109
DAL120
ATL135
HOU116
LAL124

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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