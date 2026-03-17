Muselé par les Lakers, Kevin Durant s’en veut beaucoup

Alperen Sengun absent, gêné par des douleurs au dos, les Rockets étaient encore privés de leur seconde meilleure arme en attaque face aux Lakers. Tous les regards étaient donc tournés vers Kevin Durant, qui allait avoir les réponses texanes entre les mains. Sauf que l’ailier All-Star a terminé avec seulement 18 points et 7 ballons perdus dans la défaite de Houston.

« J’ai le sentiment d’avoir fait perdre mon équipe. C’est aussi simple que ça », assumel’ancien MVP du Thunder. « Oui, on aurait pu mettre plus de paniers primés, mais c’est de ma faute. Si on est honnête, je suis l’attaque et l’équipe adverse va tout faire pour que je sois en difficulté. »

La tactique des Californiens était simple : après la pause, surtout en dernier quart-temps, LeBron James et compagnie vont multiplier les prises à deux sur Kevin Durant. Et pas à n’importe quel moment, juste après son premier dribble, pour le forcer à prendre très vite une (mauvaise) décision. Ce qui fut le cas, avec les nombreux ballons perdus du MVP 2014, entre passes molles, geste de frustration ou retour en zone un peu bête.

« En première période, j’étais à l’aise en isolation ou sur pick-and-roll et ils ont décidé de ne plus me laisser ainsi. Je dois faire mieux avec le ballon. Peut-être dois-je shooter malgré la prise à deux, mais aussi être prêt à shooter vite, à faire un écran, à me placer près du cercle, à devenir une ressource pour mes coéquipiers, pour leur donner des espaces. Je n’avais pas besoin d’avoir autant le ballon dans les mains », analyse et concède le sixième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Surprendre l’attaquant avec plusieurs schémas défensifs

En coupant Kevin Durant de ses coéquipiers, puis en réussissant à le contenir, les Lakers vont faire vivre un enfer aux Texans dans le dernier quart-temps. En douze minutes, les hommes d’Ime Udoka ne vont marquer que 12 points à 4/16 au shoot dont 1/8 à 3-pts, avec 7 possessions gâchées.

« C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire donc on essaie de lui opposer plusieurs défenses, de le bousculer. Et quand il shoote, on espère qu’il va manquer. Il n’en rate pas beaucoup », admire LeBron James, qui se réjouit de la prestation et de l’adaptation des Lakers. « On a fait un très bon boulot avec nos consignes défensives. On ne peut pas se permettre de faire toujours les mêmes schémas défensifs durant toute la rencontre. »

Incapable de trouver une parade aux prises à deux adverses, le leader des Rockets a vécu une seconde période compliquée et pénible, avec seulement deux points (1/5 au shoot) à son compteur personnel et six ballons perdus.

« J’ai ralenti les choses. Quand j’ai passé le milieu de terrain et qu’ils attendaient que je pénètre, je savais qu’il y avait des prises à deux. Donc j’ai attendu quelques secondes et tout le processus est devenu lent », décrit « KD ». « C’est ma faute. Quand j’ai le ballon, c’est comme si j’affrontais une défense de zone. Dès que je tente de poster, il y a prise à deux. Donc je dois simplement trouver des façons de me libérer et de libérer mes coéquipiers. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 64 36:29 51.4 40.2 88.6 0.6 4.9 5.5 4.4 1.9 0.8 3.2 0.9 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.