Dans une ambiance de playoffs, les Lakers s’imposent à Houston

Les Lakers ont enchaîné une sixième victoire consécutive en s’imposant 100-92 sur le parquet des Rockets, au terme d’un match intense et très accroché, marqué par de nombreux retournements de situation et 13 changements de leaders.

Dès l’entame, la rencontre se joue sur un rythme élevé. LeBron James et Luka Doncic prennent rapidement les choses en main côté Lakers, tandis que Jabari Smith Jr. et Clint Capela répondent pour Houston. Les deux équipes affichent une grande réussite au tir en début de match, et Los Angeles passe brièvement devant après un premier run, porté notamment par un Luka Doncic déjà très en vue.

Le premier quart-temps reste serré. Kevin Durant commence à trouver son rythme offensif, tandis que Rui Hachimura apporte de l’énergie en sortie de banc. Malgré cela, les Rockets restent au contact et profitent d’un passage efficace de Reed Sheppard pour revenir à une possession : 29-28.

Un 3e quart-temps charnière

Dans le deuxième quart-temps, Austin Reaves se montre agressif près du cercle, mais Houston monte en puissance. Kevin Durant, mais aussi Dorian Finney-Smith et Jabari Smith Jr. contribuent à faire basculer le momentum, et les Texans prennent l’avantage dans une fin de mi-temps disputée. À la pause, les Lakers sont menés 57-51.

Au retour des vestiaires, Houston poursuit sur sa lancée, avec notamment Amen Thompson. Mais Los Angeles réagit progressivement. LeBron James maintient son équipe à flot, avant que Luka Doncic ne prenne feu. Le Slovène enchaîne les paniers, dont deux tirs à 3-points consécutifs en fin de troisième quart-temps, permettant aux Lakers de passer devant. Un énorme run (23-7) renverse totalement la dynamique, et les Californiens abordent le dernier quart avec une courte avance (83-80).

Ayton décisif

Le quatrième quart-temps tourne alors à la bataille défensive. Les deux équipes enchaînent les pertes de balle et les tirs manqués, au point de ne marquer que 12 points cumulés sur les huit premières minutes. Houston en profite pour revenir, puis passer devant brièvement, notamment grâce à 8-0.

Mais les Lakers tiennent bon. Malgré une panne offensive de plusieurs minutes, leur défense provoque de nombreuses pertes de balle (24 au total pour Houston). Comme souvent lors de ces derniers matches, Deandre Ayton débloque enfin la situation avec un panier important, avant que Doncic ne redonne l’avantage.

Dans le money time, l’expérience fait la différence. Marcus Smart inscrit un tir primé crucial sur une passe de LeBron à deux minutes de la fin, donnant de l’air aux Lakers (94-90). Deandre Ayton enchaîne ensuite deux paniers décisifs, creusant l’écart à moins d’une minute du terme. Une interception d’Austin Reaves suivie d’un dunk de LeBron James vient définitivement sceller la rencontre : 100-92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Régularité. Elu Joueur de la semaine, Luka Doncic termine avec 36 points et signe un sixième match consécutif à plus de 30 unités. Sur cette période, il tourne à 37.8 points de moyenne. Du jamais-vu aux Lakers depuis Kobe Bryant en 2011/12.

– Sacrifice. Les Lakers ont trouvé la bonne formule avec un LeBron James (18 points, 5 rebonds, 5 passes) en Lieutenant. Le King laisse le jeu à venir à lui, et il garde le meilleur pour la fin, qu’il s’agisse de trouver Marcus Smart pour le 3-points qui casse le moral des Rockets ou d’aller au dunk pour valider la victoire.

– Décisif. Très proches au classement, les deux formations se défient encore mercredi, dans la même salle. Pour l’instant, les deux équipes sont à 1-1 cette saison, et le «tie-breaker» est en jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.