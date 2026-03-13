LeBron James prêt à se « sacrifier » pour laisser Luka Doncic et Austin Reaves briller

LeBron James était de retour face aux Bulls, et on pourrait croire à première vue que le vétéran des Lakers a eu besoin d’une reprise en douceur. Le meilleur marqueur de l’histoire a terminé avec 18 points en 33 minutes de jeu, laissant la vedette à la performance monstrueuse de Luka Doncic (51 points) et à la nouvelle très belle sortie d’Austin Reaves (30 points à 13/20). Une forme de logique façon diesel après une semaine de coupure ? Pas vraiment : il s’agissait plutôt d’un choix ouvertement assumé par les Angelinos.

Avoir un Luka Doncic auteur de son premier match à plus de 50 points sous la tunique « Purple & Gold » aide à accepter un rôle de personnage secondaire. Mais avec six victoires sur leurs sept derniers matchs avant d’affronter Chicago, dont les trois derniers sans LeBron James, les Lakers ont aussi voulu tester quelques ajustements.

« LeBron et moi avons eu une excellente conversation ces derniers jours », a carrément expliqué JJ Redick en conférence de presse. « Il veut faire tout son possible pour aider son équipe à gagner, et il comprend l’importance de s’assurer que Luka et Austin soient à leur meilleur niveau. Et c’est incroyable de sa part. Cela en dit long sur l’importance que cette équipe et ses coéquipiers ont pour lui, et sur son envie de gagner. »

Moitié moins de tirs que Luka Doncic

Contre les Bulls, LeBron James a logiquement eu un temps de jeu limité, le plus faible de tout le cinq majeur des Lakers. Mais il a aussi limité son nombre de tirs, avec seulement 13 tentatives, autant que DeAndre Ayton, et loin des 31 de Luka Doncic ou des 20 d’Austin Reaves.

« Si cela bénéficie aux autres, cela bénéficie à l’équipe », a assuré LeBron James aux médias dans le vestiaire. « L’équipe est la chose la plus importante. Tout le monde est heureux quand nous gagnons. Donc oui, c’est un sacrifice. Je sais ce dont je suis toujours capable individuellement, mais je vais m’adapter à ce qui importe le plus pour l’équipe. Et c’est tout ce qui compte. La victoire est la seule chose qui compte. »

Celle acquise face aux Bulls a mis plus de temps qu’imaginé à se dessiner, alors que les Lakers ne menaient que de cinq points à la mi-temps. LeBron James ne pointait alors qu’à trois petits points, à 1/5 au tir, avec autant de balles perdues que de passes décisives (3). Mais dans le partage des responsabilités, lui et Los Angeles ont su trouver les bons ajustements au retour des vestiaires pour gagner en équilibre.

L’ailier a davantage touché le ballon en deuxième période, tout en laissant Doncic et Reaves porter l’attaque. « LBJ » termine à « seulement » 21.8% de « Usage % », qui mesure la part des actions conclues par un joueur parmi celles de son équipe lorsqu’il est sur le terrain. Soit 5.2 points de pourcentage de moins que sa moyenne de la saison.

Une nouvelle approche tactique en vue des playoffs ?

LeBron James s’est surtout mis en valeur en transition, mais aussi dans un nouveau rôle de rotation intérieure, avec deux actions conclues en poseur d’écran pour Austin Reaves alors que DeAndre Ayton était sur le banc.

« C’est LeBron », a simplement résumé le pivot bahaméen. « L’excellence s’adapte à tout. Il a fait un super travail pour s’intégrer, jouer à son poste, mais aussi comme intérieur. Il a signé plusieurs actions importantes pour protéger le cercle en fin de match, en multipliant les efforts, et c’était important. J’étais sur le banc à voir à quel point il est bon dans la raquette quand on joue petit. »

Nouvelle option tactique ou simple tentative d’un soir, l’avenir le dira. JJ Redick s’est en tout cas évertué à toujours laisser Luka Doncic sur le parquet quand LeBron James était sur le banc, comme il l’avait déjà évoqué.

« AR et Luka ont été magiques et ont apporté beaucoup de dynamisme en attaque », a d’ailleurs salué LeBron James. « Tous les matchs importent et la manière dont vous les abordez importe également. Nous sommes à la mi-mars, les playoffs sont dans un mois, donc cela doit être comme ça désormais. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 45 33:07 50.5 31.0 74.3 0.8 4.9 5.7 7.0 1.3 1.1 3.1 0.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.